Trump’tan ABD’de Üretilmeyene Vergi Kararı

OTOMOBİLLERE YENİ GÜMRÜK VERGİSİ UYGULANACAK

ABD Başkanı Donald Trump, ülke sınırları içinde üretilmeyen tüm otomobillere yüzde 25 oranında gümrük vergisi getirileceğini duyurdu. Trump, yerli üretimi artırmayı hedefleyen bu düzenlemenin, ABD’de üretim yapan firmaların ise vergiden muaf tutulacağını ifade etti. Beyaz Saray’da gerçekleşen imza töreninde, 2 Nisan’da yabancı ülkeler için yeni gümrük vergilerinin açıklanacağını hatırlatan Trump, “Bu ülkemizin kurtuluşunun başlangıcı” dedi.

EKOLOJİK BÜYÜME VE YERLİ ÜRETİM

Trump, diğer ülkelerin şimdiye kadar ABD’nin ekonomik avantajlarını kullandığını savunarak bu durumu değiştirmeyi amaçladıklarını belirtti. “Yapacağımız şey, Amerika Birleşik Devletleri’nde üretilmeyen tüm otomobillere yüzde 25’lik bir gümrük vergisi uygulamak olacak” şeklinde görüş belirtti. Uygulamanın 2 Nisan’da başlayacağını vurgulayan Trump, bu verginin tahsilatının ise ertesi gün gerçekleştireceğini açıkladı.

ÜLKELERE BEDEL ÖDETİLECEK

Trump, yeni adımın ekonomik büyümeyi teşvik edeceğini belirterek şunları söyledi: “Ülkemizde iş yaptıkları ve işlerimizi elimizden aldıkları için, yıllardır servetimiz dahil bizden aldıkları pek çok şey için ülkelerden bedel alacağız.” Üretim ABD’de yapıldığı takdirde vergi uygulanmayacağını belirten Trump, bunun yanı sıra üretimin geri dönüşü için yabancı otomobil şirketlerinin yeniden fabrika kuracaklarını ifade etti.

ELON MUSK’TAN BEKLENEN İSTEKLER

Elektrikli otomobil üreticisi TESLA’nın CEO’su Elon Musk’ın gümrük vergisi kararına müdahil olup olmadığıyla ilgili bir soruya Trump, “Hayır, çünkü bir çıkar çatışması olabilirdi. Bu yüzden konuşmuyoruz. Onunla hiç konuşmadım” yanıtını verdi. Musk’ın kendisinden herhangi bir özel istekte bulunmadığını belirten Trump, “Elon harika biri. İş hayatında benden hiçbir zaman bir iyilik istemedi.” dedi.

CADI AVI SAVUNMASI

Yemen’deki İran destekli Husilere yönelik saldırı planlarının yanlışlıkla sızdırılmasıyla ilgili sorulara Trump, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz’ı işaret etti. Trump, “Sorumluluğu üstlendi. Başka kimseyle alakası olmadığını tahmin ediyorum. Sanırım Mike’tı.” diye konuştu. Savunma Bakanı Pete Hegseth’e de eleştiriler yöneltildiğinde Trump, “Bununla alakası yoktu. Hegseth’i buna nasıl dahil edersiniz? Hiçbir alakası yoktu. Bakın, hepsi bir cadı avı.” ifadelerini kullandı.