Trump’tan ABD’ye Yeni İthalat Vergileri Hamlesi

YENİ İTHALAT VERGİSİ PLANI AÇIKLANDI

ABD Başkanı Donald Trump, ülkeye giren tüm mallar için kapsamlı yeni ithalat vergileri getirme planlarını duyurdu. Bu plan, tüm ülkelere en az yüzde 10’luk bir temel gümrük vergisi uygulamayı öngörüyor. Hükümet, bu kararın küresel ticaret açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu değerlendiriyor. Beyaz Saray, Avrupa Birliği, Çin, Vietnam ve Lesotho gibi “en kötü suçlular” olarak tanımladığı ülkelerden gelen ürünler için çok daha yüksek oranlar getireceğini belirtti.

ADİL OLMAYAN TİCARET POLİTİKALARINA MİSİLLEME

Trump, bu gelişmenin “adil olmayan ticaret politikalarına” karşı bir misilleme olduğunu ifade etti. Söz konusu hamle, ABD’nin uzun yıllardır benimsediği serbest ticaret politikasından bir sapma olduğunu gösteriyor. Uzmanlar, alınan bu kararın ABD’de fiyatların yükselmesine ve hem ABD’de hem de dünya genelinde ekonomik büyümenin yavaşlamasına yol açabileceğini öngörüyor. Beyaz Saray, yüzde 10’luk gümrük vergilerinin 5 Nisan’da uygulanmaya başlayacağını, daha yüksek vergilerin ise 9 Nisan’da yürürlüğe gireceğini duyurdu.

EKONOMİK BAĞIMSIZLIK İLANI

Beyaz Saray’daki açıklamasında ABD bayrakları önünde konuşan Trump, “Bu, bizim ekonomik bağımsızlık ilanımızdır” dedi. Aynı zamanda, ABD’nin uzun yıllardır “yakın ve uzak birçok ülke tarafından yağmalandığını, talan edildiğini, sömürüldüğünü” savundu. “Bugün Amerikan işçisinin yanında duruyoruz ve nihayet Amerika’yı önceleyen bir politika izliyoruz” diyen Trump, “Kurtuluş Günü” olarak adlandırdığı bu tarihi anı “Amerikan tarihindeki en önemli günlerden biri” olarak tanımladı.

MÜFREDATTA DEĞİŞİKLİKLER

Trump, seçim kampanyası sırasında hükümete gelir sağlamak ve üretimi artırmak için yeni tarifelerin getireceğini belirtmişti ve ABD için yeni bir “refah çağı” vadetmişti. Ayrıca, Beyaz Saray, Meksika ve Kanada’nın bu yeni değişikliklerden muaf tutulacağını açıkladı. Bu iki ülke, ABD’nin en yakın ticaret ortakları olarak yeni vergilerden etkilenmeyecek. İngiltere’den gelen ürünlere yüzde 10 vergi uygulanacakken, Avrupa Birliği’nden gelen mallara yüzde 20 vergi gelecek. Çin’den ithal edilen ürünler için yüzde 34, Japonya’dan gelenler için yüzde 24, Hindistan’dan gelenler için de yüzde 26 oranında vergi uygulanacak. Lesotho’dan gelen ürünler için yüzde 50, Vietnam’dan gelenler için yüzde 46 ve Kamboçya’dan gelenler için yüzde 49 oranında ithalat vergisi belirlenecek. Özellikle Vietnam ve Kamboçya, son yıllarda Çin’den kaçan yatırımların yeni adresi gibi görünüyor. Bu yeni düzenlemelerle ABD’deki genel gümrük vergisi oranları, onlarca yıl üst düzey seviyelere ulaşacak. Trump ayrıca, daha önce duyurduğu yabancı yapımı tüm otomobillere uygulanacak yüzde 25’lik ithalat vergisinin de bu gece yarısından itibaren yürürlüğe gireceğini doğruladı.