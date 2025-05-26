Trump’tan Apple Ve Samsung’a Uyarı: Üretim Ya Da Vergi

TRUMP’IN UYARISI

Donald Trump, Apple ve Samsung gibi büyük akıllı telefon üreticilerini, ABD pazarında üretim yapmaya yönlendiriyor. Aksi halde, ürünlerine yüzde 25 oranında bir ithalat vergisi uygulayacağı konusunda uyardı. Trump, bu açıklamayı Truth Social platformu üzerinden yaparak, bu kuralın tüm şirketlere uygulanması gerektiğini vurguladı.

ÜRETİMİN DAĞILIMI

Apple, iPhone üretiminin bir kısmını Hindistan’a kaydırmış olsa da, iPhone’ların yaklaşık yüzde 90’ı halen Çin’de üretiliyor. Öte yandan, Samsung artık Çin’de telefon üretmiyor; üretim faaliyetlerini Güney Kore, Vietnam, Hindistan ve Brezilya’ya taşımış durumda.

UZMAN GÖRÜŞLERİ

Uzmanlar, Trump’ın bu talebinin gerçekte uygulanabilir olmadığını savunuyor. Wedbush Securities analisti Dan Ives, Apple’ın tedarik zincirinin yalnızca yüzde 10’unu ABD’ye taşımasının bile üç yıl alacağını ve bu durumun yaklaşık 30 milyar dolara mal olacağını ifade etti. Tüm üretimi ABD’ye taşımanın sonuçları ise oldukça yüksek fiyatlarla ortaya çıkabilir; bir iPhone’un maliyetinin 3 bin 500 dolara kadar çıkabileceği iddia ediliyor. Bunun nedeni, ABD’nin Asya ülkelerindeki kadar düşük maliyetli bir üretim zinciri sunamaması. Steve Jobs bile 2010 yılında ABD’nin bu seviyede bir üretimi desteklemek için yeterli yetenekli mühendis bulamayacağını ifade etmişti. Trump, bu konuyu Apple CEO’su Tim Cook ile birkaç kez ele aldı. Eğer yüzde 25’lik gümrük vergisi uygulamaya konulursa, yeni iPhone’ların fiyatları bu sonbahar döneminde artış gösterebilir.