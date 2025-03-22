Trump’tan Astronotlara Fazla Mesai Önerisi

ABD Başkanı Astronotlara Fazla Mesai Ödeneği Teklif Etti

ABD Başkanı Donald Trump, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda mahsur kalan astronotlarla ilgili dikkat çeken bir öneri de bulundu. Astronotlar Butch Wilmore ve Suni Williams’a ‘fazla mesai’ ödeneğini gündeme getirdi.

GÖRÜŞME DETAYLARI

Oval Ofis’te basın toplantısı düzenleyen Trump’a, bir gazeteci astronotların normalde 1430 dolar fazla mesai hakları olduğunu hatırlattı. Trump, gazetecinin bu hatırlatması üzerine, “Kimse bana bundan bahsetmedi. Eğer bunu ödemek zorundaysak, bunu kendi cebimden öderim. Tamam onlar için bunu yapacağım” şeklinde yanıt verdi. Bu durum, astronotların görev süresinin uzaması nedeniyle oluşan ek maliyetleri gündeme getirdi.