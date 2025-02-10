Trump’tan Çelik ve Alüminyuma Vergi Açıklaması

TRUMP’IN GÜMRÜK VERGİSİ AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, Super Bowl’a katılmak için Florida’dan New Orleans’a giderken Air Force One uçağında basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. Pazartesi günü çelik ve alüminyum ithalatına yönelik oldukça yüksek bir gümrük vergisi getireceğini belirtti. Trump, “ABD’ye gelen tüm çeliğe yüzde 25 tarife uygulanacak.” diyerek dikkatleri üzerine çekti. Ayrıca, alüminyum ürünlerine de aynı oranda gümrük vergisi getireceğini ifade etti.

KANADA VE MEKSİKA TARİFELERDEN ETKİLENİYOR

Trump, Kanada ve Meksika’nın da bu yeni tarifelerden etkileneceğini duyurdu. Pazartesi günü gerçekleştireceği duyuruda, Kanada ile Meksika’dan gelen alüminyum ve çeliğin de gümrük vergilerine tabi olacağını bildirdi. Ek olarak, Salı veya Çarşamba günü mütekabiliyet esasına dayalı olarak bu tarifelerin detaylarını açıklayacağını belirtti. Trump, “Eğer onlar bizden yüzde 130 vergi alırken biz onlardan hiçbir şey almıyorsak, bu böyle kalmayacak.” ifadesiyle, mevcut gümrük uygulamalarının değişeceğine vurgu yaptı.