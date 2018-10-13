Trump: Eğer Kaşıkçı öldürüldüyse…

ABD Başkanı Donald Trump, Kaşıkçı’nın öldürülmüş olması durumunda çok ağır cezalar uygulayacaklarını söyledi.

Trump, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğunda kaybolan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi yetkililer tarafından öldürülmüş olması durumunda, “Ağır cezalar uygularız” dedi.

ABD Başkanı Trump, CBS News’ta yayınlanan 60 Dakika programında Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra kaybolan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında konuştu. Trump, gazetecinin Suudi yetkililer tarafından öldürülmüş olması durumunda ağır cezalar uygulayacaklarını söyledi. Trump, İstanbul’da kaybolan Suudi gazeteci Kaşıkçı hakkında Suudi yetkililerle temas halinde olduğunu da belirtti.