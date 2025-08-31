Trump’tan Chicago: Suçları Azaltın!

TRUMP’IN İLGİ ÇEKEN AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, Chicago’da meydana gelen altı ölüm ve 24 yaralanma olayı üzerine, sosyal medya platformu Truth Social aracılığıyla Illinois Valisi JB Pritzker’i eleştirdi. Trump, “Illinois’in zayıf ve acınası Valisi JB Pritzker suçları önlemekte yardıma ihtiyacı olmadığını söylüyor. ÇILGIN!!! Hemen çözmeli, yoksa biz geliyoruz.” ifadelerini kullandı.

BAŞKENT’İN BAŞARISI

Trump, federal müdahale sonrasında Washington DC’de suç oranlarının hızla düştüğünü belirterek, “DC neredeyse sadece 14 günde SUÇSUZ BİR BÖLGE hâline geldi. Orada yaşayan ve çalışan insanlar çok memnun!!!” diyerek durumu örnek gösterdi.

CHICAGO İÇİN FEDERAL PLANI

Chicago’nun, Washington DC’de uygulanan federal suç operasyonuna benzer şekilde hedef alınacağını açıklayan Trump, Ulusal Muhafız birliklerini konuşlandırmayı ve Metropolitan Polis Teşkilatı’nı federal denetim altına almayı düşündüğünü duyurdu.

BELEDİYE BAŞKANI JOHNSON’DAN TEPKİ

Chicago Belediye Başkanı Brandon Johnson, federal operasyon planlarına karşı yürütme emri çıkararak, şehirde olası askeri varlıkları ve silahlı araçları eleştirdi. Johnson, militarize göçmenlik uygulamalarına karşı durduğunu vurguladı.

FEDERAL OPERASYONLARA YENİ DÜZENLEMELER

Çıkarılan yürütme emriyle Chicago polisi, federal göçmenlik operasyonlarına destek vermekten men edildi. Aynı zamanda şehir kurumları, federal koordinasyon girişimlerine karşı yasal yolları kullanma yetkisine sahip oldu. Federal ajanların maske takması, vücut kameralarını kullanması ve isim ile rozet numaralarını göstermesi zorunlu kılındı.

TRUMP’A VAZGEÇ ÇAĞRISI

Johnson, yürütme emriyle Trump’a, göçmenlik uygulamaları sebebiyle şehirde askeri güç konuşlandırma planlarından vazgeçmesi çağrısını bir kez daha yineledi.