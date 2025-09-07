Dünya

Trump’tan Chicago’ya Güvenlik Uyarısı

trump-tan-chicago-ya-guvenlik-uyarisi

ASAYİŞ PROBLEMLERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

ABD Başkanı Donald Trump, Washington’daki güvenlik sorunlarına vurgu yaparak burada Ulusal Muhafızların görevlendirilmesi için talimat verdi. Ulusal Muhafızların 30 Kasım’a kadar bu şehirde kalması planlanırken, Trump, Chicago’nun da asayiş sorunları yaşayan bir şehir olduğunu ifade etti.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINACAK

Donald Trump, Chicago’yu dünyanın en tehlikeli şehirlerinden biri olarak nitelendirdi ve burada güvenlik önlemlerinin alınacağını duyurdu. Trump, Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda “Chicago, neden Savaş Bakanlığı denildiğini öğrenmek üzere.” şeklinde bir ifade kullandı.

SINIR DIŞI ETME KONUŞULDU

Ayrıca Trump, “Sabah sınır dışı etmelerin kokusunu seviyorum.” diyerek, yasa dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi konusunda harekete geçileceğini belirtti.

ÖNEMLİ

Ekonomi

Müze Geliri 9 Milyar Lirayı Geçti

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müze ve ören yerlerinden 2020-2024 döneminde elde edilen gelir 9,4 milyar liraya ulaştı.
Dünya

Japonya Başbakanı İşiba İstifa Etti

Japonya Başbakanı Şigeru İşiba, parti içindeki bölünmelere engel olmak için istifa ettiğini duyurdu. Bu gelişme, siyasi arenada önemli yankılar uyandırdı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.