Trump’tan Chicago’ya Güvenlik Uyarısı

ASAYİŞ PROBLEMLERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

ABD Başkanı Donald Trump, Washington’daki güvenlik sorunlarına vurgu yaparak burada Ulusal Muhafızların görevlendirilmesi için talimat verdi. Ulusal Muhafızların 30 Kasım’a kadar bu şehirde kalması planlanırken, Trump, Chicago’nun da asayiş sorunları yaşayan bir şehir olduğunu ifade etti.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINACAK

Donald Trump, Chicago’yu dünyanın en tehlikeli şehirlerinden biri olarak nitelendirdi ve burada güvenlik önlemlerinin alınacağını duyurdu. Trump, Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda “Chicago, neden Savaş Bakanlığı denildiğini öğrenmek üzere.” şeklinde bir ifade kullandı.

SINIR DIŞI ETME KONUŞULDU

Ayrıca Trump, “Sabah sınır dışı etmelerin kokusunu seviyorum.” diyerek, yasa dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi konusunda harekete geçileceğini belirtti.