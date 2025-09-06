Dünya

Trump’tan Chicago’ya Güvenlik Uyarısı

ABD BAŞKANI TRUMP’IN ASAYİŞ HAREKETİ

ABD Başkanı Donald Trump, Washington’daki güvenlik sorunlarına dikkat çekerek Ulusal Muhafızların bu şehre konuşlandırılması için gerekli talimatı vermiş. Ulusal Muhafızların 30 Kasım’a kadar Washington’da kalması planlanıyor. Trump, ayrıca Chicago’nun da asayiş problemleri yaşadığına vurgu yapmış. Chicago’yu dünyanın en tehlikeli şehri olarak tanımlayan Trump, bu konuda güvenlik önlemleri alacaklarını belirtmiş.

TRUMP’IN YORUMLARI

Donald Trump, Truth Social platformunda yaptığı bir paylaşımda “Chicago, neden Savaş Bakanlığı denildiğini öğrenmek üzere” ifadesini kullanmış. Bunun yanı sıra, “Sabah sınır dışı etmelerin kokusunu seviyorum” diyerek yasa dışı göçmenlerin sınır dışı edileceğine dair bir işaret vermiş. Bu açıklamaları, güvenlik konusunda yeni adımlar atılacağının sinyalini veriyor.

