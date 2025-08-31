Trump’tan Chicago’ya: Suçu Azaltın Yoksa Geliyoruz

TRUMP’IN ELEŞTİRİLERİ

ABD Başkanı Donald Trump, Chicago’daki altı ölü ve 24 yaralının olduğu olaylara dikkat çekerek, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden Illinois Valisi JB Pritzker’i eleştirdi. Trump, “Illinois’in zayıf ve acınası Valisi JB Pritzker suçları önlemekte yardıma ihtiyacı olmadığını söylüyor. ÇILGIN!!! Hemen çözmeli, yoksa biz geliyoruz” ifadelerini kullandı.

BAŞKENTTEKİ BAŞARI

Trump, Washington DC’de federal müdahale sonrasında suç oranlarının hızlı bir şekilde düştüğünü belirterek, “DC neredeyse sadece 14 günde SUÇSUZ BİR BÖLGE hâline geldi. Orada yaşayan ve çalışan insanlar çok memnun!!!” dedi. Washington DC’deki başarıyı örnek gösteren Trump, benzer bir yaklaşımın Chicago’da da uygulanacağına dair açıklamalarda bulundu.

FEDERAL MÜDAHALE PLANI

Trump, Chicago’nun da Washington DC’de uygulanan federal suç operasyonuyla hedef alınacağını duyurdu. Ulusal Muhafız birliklerini bölgeye konuşlandıracağını ve Metropolitan Polis Teşkilatı’nı federal denetim altına alacağını belirtti.

BELEDİYE BAŞKANI’NIN YANITI

Chicago Belediye Başkanı Brandon Johnson, federal operasyon planlarına karşı bir yürütme emri çıkardı. Johnson, şehirde olası silahlı araçlar ve aktif görevdeki askerlerin bulunabileceği konusunda uyarıda bulunarak, militarize göçmenlik uygulamalarına karşı durdu.

FEDERAL AJANLAR İÇİN YENİ KURALLAR

Yürütme emriyle Chicago polisi, federal göçmenlik operasyonlarına iş birliği yapmaktan menedildi. Şehir kurumlarına, federal koordinasyon çabalarına karşı tüm yasal yolları kullanma yetkisi verildi. Ayrıca, federal ajanların maske takması, vücut kameralarını kullanması ve isimleriyle rozet numaralarını göstermesi zorunlu hale getirildi.

VURGU YAPILAN ÇAĞRI

Johnson, Trump’a yürütme emriyle, göçmenlik uygulamaları için şehirde askeri güç konuşlandırma planlarından vazgeçmesi çağrısını yineledi.