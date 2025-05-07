Trump’tan Çin Tarifeleri Üzerine Açıklama

ABD-ÇİN GERİLİMİ ARTARAK DEVAM EDİYOR

ABD ve Çin arasındaki gerilim her geçen gün büyüyor. Son gelişmelerde, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e yönelik yeni gümrük tarifelerini duyurmasıyla birlikte ilişkiler daha da gerildi. Trump, Çin’den yapılan ithalatlara yüzde 145 oranında gümrük vergisi uygulamaya başladığını belirtmişti. Bu çerçevede, Trump, Çin Büyükelçisi David Perdue için düzenlenen yemin töreninde gündemdeki tarifeleri tekrar gündeme getirdi.

VERGİLERİ GERİ ÇEKMEYE AÇIK DEĞİL

Yemin töreninde Trump’a, Çin’den ithal edilen mallara uyguladığı yüzde 145 gümrük vergisini geri çekmeyi düşünüp düşünmeyeceği soruldu. Trump, “Hayır” diyerek bu duruma kapı kapandı.

TİCARET GÖRÜŞMELERİ İDDİALARINI REDDETTİ

Trump, ABD’nin Çin ile ticaret görüşmeleri başlatmasına dair çıkan iddiaları da yalanladı. Müzakere sürecinin Washington’un girişimiyle başladığını ifade etti ve bu konuyla ilgili eleştirilen kişilerin “geri dönüp dosyalarını incelemeleri gerektiğini” söyledi.

ŞİMDİ HİÇBİR ŞEY KAYBETMİYORUZ

Önceki dönemlerde ABD’nin Çin ile ticaretinde yıllık bir trilyon dolar kaybettiğini belirten Trump, “Şimdi hiçbir şey kaybetmiyoruz” diye ekledi.

TRUMP’IN TUTUMUNA YEREL ELEŞTİRİLER

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer’in, 8 Mayıs’ta Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng ile ticaret müzakerelerine başlayacağı bildirildi. Trump’ın müzakerelere yönelik tutumu, ABD ile Çin arasındaki ticaret sorunlarının çözümünde zorlu bir sürecin devam ettiğini gösteriyor. Bu süreç, olası bir anlaşma için düşük gümrük vergisi seviyeleri üzerinde çatışmaları beraberinde getiriyor.