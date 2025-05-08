Trump’tan Çin Tarifesi Açıklaması Geldi

GERİLEN İLİŞKİLER

ABD ile Çin arasındaki gerginlik sürekli olarak artıyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e yönelik yeni tarifeleri açıklamasının ardından durum daha da gergin bir hale geldi. Trump, Çin’den ithal edilen ürünlere yüzde 145 oranında gümrük vergisi uyguladığı bilgisini paylaştı. Son gelişmelerde, Trump, Çin Büyükelçisi David Perdue için düzenlenen yemin töreninde bazı açıklamalar yaptı. Burada, yine Çin’e uygulanan tarifeler gündeme geldi.

TARİFE POLİTİKASI HAKKINDAKİ AÇIKLAMALAR

Törende konuşan Donald Trump, kendisine yöneltilen Çin’den ithal edilen ürünlere uygulanan gümrük vergisini geri çekme konusunda bir isteği olup olmadığını soran muhabire “Hayır” yanıtını verdi. Bu durum, ABD’nin ticaret politikalarının ne denli sert olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

TİCARET GÖRÜŞMELERİNE YANIT

Ayrıca Trump, ABD’nin Çin ile ticaret müzakereleri başlattığına dair iddiaları da yalanladı. Müzakerelerin Washington’un çağrısı üzerine başladığını savunan Trump, bu durumu sorgulayanlara “geri dönüp dosyalarını incelemeleri gerektiği” tavsiyesinde bulundu. Bu tür açıklamalar, iki ülke arasındaki ticaret ilişkilerinin geleceği hakkında belirsizlikleri artırıyor.

Daha önce, ABD’nin Çin ile yaptığı ticarette “yılda bir trilyon dolar kaybettiğini” belirten Trump, şu an için “şimdi hiçbir şey kaybetmiyoruz” dedi. Bu ifadeler, Trump’ın ticaret politikalarının arkasındaki mantığı ve ABD’nin mevcut durumu hakkında ne düşündüğünü ortaya koyuyor.

ELEŞTİRLER VE TARTIŞMALAR

Son olarak, Trump’ın yaklaşımının yeniden değerlendirildiği bilgiler de mevcut. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer’in 8 Mayıs’ta İsviçre’de Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng ile ticaret müzakerelerine başlaması planlanıyor. Trump’ın tutumu ise, ABD ile Çin arasındaki ticaret konusundaki gerginliğin ve daha düşük gümrük vergisi seviyeleri konusundaki olası bir anlaşmaya ulaşmanın zorluğunun altını çiziyor.