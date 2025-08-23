Trump’tan Cook’a Sert Mesaj: İstifa Etmezse Kovacağım

TRUMP’TAN CİDDİ AÇIKLAMALAR

ABD Başkanı Donald Trump, Washington’da bir müze gezisi sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook’un görevden alınıp alınmayacağıyla ilgili bir soru üzerine Trump, “Yaptığı şey kötüydü. Eğer istifa etmezse onu kovacağım” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA SERT ELEŞTİRİ

Trump, 20 Ağustos’ta Truth Social hesabından yaptığı bir paylaşımda, Bloomberg’in haberini alıntılayarak Cook’a istifa çağrısında bulunmuştu. Söz konusu paylaşımda, Federal Konut Finansmanı Ajansı (FHFA) Direktörü Bill Pulte’nin, Adalet Bakanı Pam Bondi’den Cook hakkında soruşturma açmasını talep ettiği belirtiliyor.

COOK’TAN CEVAP: “İSTİFA ETMEYECEĞİM”

Lisa Cook, iddiaların ardından yaptığı açıklamada, mortgage başvuru sürecinin Fed’e katılmasından dört yıl önce gerçekleştiğini belirtti. Cook, “Bir tweette sorulan bazı sorular nedeniyle görevimden istifa etmeye niyetim yok” diyerek görevine devam edeceğini vurguladı.

SİYASİ BASKI TARTIŞMALARI YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Trump’ın beyanları, Fed’in bağımsızlığına yönelik siyasi baskı tartışmalarını tekrar canlandırdı. Washington’daki kulislerde, gözler şimdi Cook’un istifa edip etmeyeceği ya da Trump’ın onu görevden alıp almayacağına çevrildi.