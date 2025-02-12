Trump’tan Diplomasi Hamlesi: Putin ve Zelensky’yle Görüştü

ABD BAŞKANINDAN ÖNEMLİ DİPLOMATİK TEMASLAR

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı’nda barış sağlama amacıyla akış yakın temaslar kurdu. Öncelikle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi yaptı. Devamında ise Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky ile ayrı bir görüşme gerçekleştirdi.

ZELENSKY’DEN BARIŞ VURGUSU

Zelensky, yapılan görüşmeye ilişkin bir açıklama yaptı ve barışın en çok istendiği tarafın Ukrayna olduğunu ifade etti. “Donald Trump ile barışa ulaşma yollarını, heyetler arası iş birliğine hazır olup olmadığımızı, insansız hava araçları ve modern silah teknolojilerinin üretimini ele aldığımız uzun bir görüşme gerçekleştirdik. Kendisine ortak çalışmalarımıza olan ilgisi için minnettarım. Ukrayna, güvenilir ve kalıcı bir barışı garanti altına almak için ABD ile ortak adımlar belirliyor.” dedi. Zelensky ayrıca, Trump ile savaşın çözümüne yönelik istişarelere devam edeceklerini belirtti.

TRUMP’TAN SAVAŞIN DURAĞA GİRMESİ ÇAĞRISI

Putin ile gerçekleştirdiği görüşmeden sonra Trump, savaşın son bulması gerektiğini vurguladı ve şöyle konuştu: “Her iki taraf da mutabık kaldı: Rusya-Ukrayna Savaşı’nda yaşanan ölümleri durdurmak istiyoruz. Bunu güçlü bir şekilde savunuyoruz. Ayrıca ülkelerimizi ziyaret etmek ve müzakere sürecini derhal başlatmak konusunda anlaştık.” Trump’ın bu diplomatik hamleleri, savaşın seyrinin nasıl etkileneceği hususunda dünya çapında ilgiyle takip ediliyor.