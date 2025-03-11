Trump’tan Elon Musk’a Tesla Desteği

TRUMP’TAN MUSK’A DESTEK

ABD Başkanı Donald Trump, Elon Musk’a olan desteğini göstermek amacıyla yeni bir Tesla marka araç alacağını duyurdu. Trump, Tesla CEO’su Elon Musk’ın “Tesla” bayileri önünde maruz kaldığı protestolarla ilgili olarak Truth Social hesabından bir paylaşım yaptı. “Elon Musk, ülkemize yardım etmek için her şeyi ortaya koyuyor ve fantastik bir iş yapıyor. Ancak radikal solcu deliler, sıklıkla yaptıkları gibi Elon’un ‘bebeği’ olan ve dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biri olan Tesla’yı yasa dışı şekilde boykot etmeye çalışıyor, böylece Elon’a ve onun temsil ettiği her şeye saldırıp zarar vermeye çalışıyorlar. Aynısını bana 2024 başkanlık seçimlerinde sandıklarda yapmaya çalıştılar, ama ne oldu?” sözleriyle Musk’a destek verdi.

YENİ TESLA ALACAK

Trump, “Elon Musk’a olan güvenimin ve desteğimin bir göstergesi olarak yarın sabah yepyeni bir Tesla satın alacağım. Musk gerçekten harika bir Amerikalı. Amerika’yı tekrar büyük yapmak için muazzam becerilerini kullandığı için neden cezalandırılsın ki?” ifadelerini kullanarak Musk ile dayanışma içinde olduğunu belirtti. Musk, Trump’a verdiği destekteki anlayışı için teşekkür etti.

PROTESTO GÖSTERİLERİ

Elon Musk, ABD’de kamu kurumlarında işten çıkarmaların yapılması ve işe alımların kısıtlanması amacıyla kurulan Hükümet Verimliliği Departmanı’nın (DOGE) başındaki kişi olarak, federal personel sayısındaki kesintiler sebebiyle protesto edildi. Geçen hafta Portland, Oregon’daki bir Tesla elektrikli araç bayisinin önünde yaklaşık 350 kişi protesto düzenledi. Ayrıca New York’ta bir Tesla mağazasının önünde de benzer bir gösteri gerçekleştirildi ve bu eylemde 9 kişi gözaltına alındı.