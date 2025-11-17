Trump’tan Epstein Belgeleri İçin Çağrı Yapıldı

ABD Başkanı Donald Trump, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu gerekçesiyle yargılanan ve hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile ilgili belgelerin paylaşılması için oy verilmesi gerektiğini ifade etti. Trump, kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Saklayacak hiçbir şeyimiz yok ve Demokratların, Cumhuriyetçi Partinin büyük başarısından, özellikle de ‘kapanma’ konusundaki zaferimizden sonra dikkatleri başka yöne çekmek için radikal solcu deliler tarafından uydurulan bu yalanlardan vazgeçme zamanı geldi” dedi. Epstein ile ilgili tüm hükümet belgelerinin açıklanmasını talep eden Trump, “Demokratların elinde bir şey olsaydı, seçimler öncesinde bunu kamuoyuna açıklarlardı. Cumhuriyetçi Partinin bazı üyeleri ‘kullanılıyor’ ve bunun olmasına izin veremeyiz” değerlendirmesini yaptı.

EPSTEIN BELGELERİ AÇIKLANMALI

Trump, Adalet Bakanlığının “Epstein” ile ilgili on binlerce belgeyi halka sunduğunu belirtti. Açıklamasında, “Adalet Bakanlığı, bazı Demokratların (Bill Clinton, Reid Hoffman, Larry Summers vb.) Epstein ile ilgili ilişkilerini inceliyor. Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi yasal olarak her şeye sahip olabilir, umurumda değil. Tek önemsediğim konu, Cumhuriyetçilerin asıl meselelere; ekonomiye, enflasyonu tarihin en yüksek seviyesinden neredeyse sıfıra indirerek Amerikan halkının fiyatlarını düşürmek, tarihi vergi indirimleri sağlamak, Amerika’ya trilyonlarca dolarlık yatırım çekmek, ordumuzu yeniden inşa etmek, sınırlarımızı güvence altına almak, yasa dışı göçmenleri sınır dışı etmek, kadın sporlarında erkeklerin yer almasına son vermek ve daha fazlasıyla ilgilenmesi” dedi.

TEMSİLCİLER MECLİSİ’NDE OYLAMA BEKLENİYOR

Öte yandan, ABD basınında yer alan haberlere göre, Temsilciler Meclisi’nin bu hafta Adalet Bakanlığı’nın Epstein dosyalarını kamuoyuna açıklaması için bir yasa tasarısını oylaması bekleniyor. Jeffrey Epstein, 14 yaşındaki kız çocukları dahil olmak üzere 18 yaş altındaki birçok kız çocuğuna cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamalarıyla yargılanıyordu. Ünlü isimlerin adının geçtiği davada Epstein, 10 Ağustos 2019’da tutuklu bulunduğu New York’taki hapiste ölü bulunmuştu. Açıklanan dava dosyalarında Prens Andrew, Trump, Bill Clinton, Ehud Barak, Al Gore, Kevin Spacey, Michael Jackson, David Copperfield, Alan Dershowitz ve Bill Richardson gibi pek çok ünlü figürün isimleri bulunuyordu.

FBI’DAN AÇIKLAMA

FBI ise, Adalet Bakanlığı’nın yürüttüğü inceleme sonucunda ünlü isimlerden oluşan bir “müşteri listesi” bulunmadığı yönünde açıklamada bulundu. Epstein’ın, bazı hükümet yetkilileri ve ünlüler ile suç ortaklığı yaptığı gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülürken, intihar ettiği sonucuna da varıldığı belirtildi. Ünlü gazeteci Tucker Carlson, Epstein’ın “İsrail için çalıştığını, Washington’daki herkesin benzer şekilde düşündüğünü ancak açıkça ifade edilemediğini” savundu. Wall Street Journal ise Epstein’ın 50. doğum günü için tanıdıklarından mektup yazılması talimatını verdiğini, Trump’a ait olduğu öne sürülen bir mektubun da bunlar arasında yer aldığını bildirdi.