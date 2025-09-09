Trump’tan Epstein Mektubu Yalanlandı

GÖNDERİLEN MEKTUPLA İLGİLİ İDDİALAR

ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi, Trump’ın reddettiği bir doğum günü mektubunun, eski başkan tarafından Epstein’a gönderildiğini öne sürdü. Mektubun, 2003 yılında Epstein’ın doğum günü kutlaması için hazırlanan hediye paketinin bir parçası olarak gönderildiği iddia ediliyor.

MEKTUPTA TRUMP’IN İMZASI YER ALIYOR

Trump’ın adı ve imzasının bulunduğu mektupta, el yazısıyla tasarlanmış gibi görünen bir kadının silueti ile çerçevelenmiş bir metin olduğu belirtiliyor. Mektupta Trump’ın Epstein’a hitaben kullandığı ifadeler arasında “Arkadaşlık harika bir şeydir. Doğum günün kutlu olsun. Her günün başka bir harika sır olmasını dilerim.” yer alıyor.

TRUMP İDDİALARI KATEGORİK OLARAK REDDETTİ

Trump, bu mektupla ilgili olarak The Wall Street Journal gazetesine 10 milyar dolarlık bir dava açmış ve mektupla ilgili tüm iddiaları şiddetle reddetti. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, gazetenin Trump’ın Epstein’a gönderdiği iddia edilen mektuba dair haberinin yanlış olduğunu belirtti. Leavitt, “Başından beri söylediğim gibi, Başkan Trump’ın bu resmi çizmediği ve imzalamadığı çok açık.” dedi.

‘YALAN HABER’ AÇIKLAMASI

Leavitt, haberi yazan muhabirin Beyaz Saray’a yanıt verecek zamanı bırakmadığını ifade ederek, Trump’ın hukuk ekibinin davayı “agresif” bir şekilde takip etmeye devam edeceğini duyurdu ve haberi “yalan haber” olarak nitelendirdi.

DEMOCRATLARIN TUTUMU ELEŞTİRİLDİ

ABD Başkan Yardımcısı Vance, Leavitt’in paylaşımını alıntılayarak, Demokratların bu konuda yıllardır sessiz kaldığını söyledi. Vance, “Epstein’ı veya Epstein’ın kurbanlarını umursamadıkları” görüşündeyken, Demokratların Trump’ı karalamak için “başka bir sahte skandal uydurmak” istediğini belirtti. Vance, “Kimse bu saçmalığa kanmıyor.” şeklinde ifadelerde bulundu.