Trump’tan Filistin Destekçilerine Vize İptali Planı

TRUMP’IN YENİ KARARNAMESİ VE FİLİSTİN YANLISI PROTESTOLAR

ABD Başkanı Donald Trump, imzalayacağı yeni bir kararname ile Filistin yanlısı gösteriler düzenleyen ve bu etkinliklere katılan yabancı öğrencilerin vizelerini iptal etmeyi hedefliyor. Trump’ın ilerleyen saatlerde antisemitizmle mücadele çerçevesinde bu başkanlık kararnamesini imzalaması bekleniyor. Beyaz Saray yetkilileri, bu kararname ile birlikte, Filistin yanlısı protestolara katılan ve düzenleyen yabancı üniversite öğrencileri ve diğer yerleşik yabancılar için vizelerin iptal edileceği bilgisini paylaştı.

RADİKAL GÖRÜŞLERİ SAVUNAN PROTESTOCULARA SERT ÖNLEMLER

Yetkililer, Trump yönetiminin özellikle radikal görüşleri savunan protestoculara karşı ciddi önlemler almayı düşündüğünü ifade etti. Trump, yeni kararname kapsamında, ABD’li Yahudilere yönelik terör tehditleri, kundaklama, vandalizm ve şiddet olaylarına karşı sert bir şekilde harekete geçeceğini vurguladı. “Protestolara katılan tüm yerleşik yabancılara sesleniyorum: Sizi bulacağız ve sınır dışı edeceğiz. Üniversite kampüslerinde Hamas’ı destekleyen tüm öğrencilerin vizelerini hızla iptal edeceğim” şeklinde bir açıklamada bulundu.