Trump’tan Gazze’de Barış Açıklaması Yapıldı

ABD BAŞKANI TRUMP’TAN GAZZE ATEŞKESİ AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, Hükümet Verimliliği Departmanı’ndan ayrılan Elon Musk ile düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. “İsrail ateşkes teklifini kabul etti. Hamas üzerinde ciddi baskı var. Gün içinde ya da yarın barış duyurulabilir” diyen Trump, Gazze’deki çatışmaların sona ermesi için umut verici bir gelişme olduğunu belirtti. Beyaz Saray’da gerçekleşen toplantıda, Musk’ın öncülüğündeki DOGE reform programının federal ajanslarda etkisini göstermeye başladığını ve bununla birlikte tasarruf sağlandığını ifade etti.

GÜMRÜK VERGİLERİ VE KAMU BÜTÇESİ ÜZERİNE YORUMLAR

Trump, “Dün gümrük vergilerinin devamıyla ilgili alınan karar tarihi bir karardı. Bu karar, ABD’yi ekonomik sınırlarda savunmasız bırakmayacak” diyerek, gümrük vergilerinin yönetimin elindeki en kritik ekonomik savunma mekanizması olduğunu vurguladı. Kamu bütçesinden yapılan bazı harcamaları eleştirerek, “Harvard’a 5 milyar doları aşkın kamu kaynağı aktarılmış” dedi. Eğitim alanında yeniden dağıtım gerektiğini savunan Trump, “Roket yapan biri lazımsa, bunun için yetenekli eller gerekiyor” ifadelerini kullandı.

SINIR GÜVENLİĞİ VE İLTİCA KONUSU

Trump, sınır güvenliğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulunarak, “21 milyon kişi, aralarında katiller ve çete üyeleri de dahil olmak üzere sınırlarımızdan içeri girdi. Mahkemeler bu süreci yavaşlatıyor. Hızlı harekete geçmeliyiz” dedi. Gümrük Muhafaza Dairesi’ne teşekkür eden Trump, bu kişilerin hızla geri gönderilmesi gerektiğini yineledi.

İRAN İLE ANLAŞMA FIRSATI

Trump, “İran ile de anlaşma yapma şansımız var. Onlar da çatışma istemiyor. Bu, bölgesel istikrar için tarihi bir fırsat” şeklinde konuşarak, ABD’nin barış sağlama çabalarına vurgu yaptı. Nükleer silah edinimini kesin bir dille reddederek, “Onların başarılı bir ülke olmasını isteriz, ama nükleer programa asla izin veremeyiz” dedi.

ÇİN İLE TİCARET ANLAŞMASI KRİZİ

Trump, Çin’in ABD ile yaptığı ticaret anlaşmasını ihlal ettiğini duyurarak, “Bu, birlikte imzaladığımız anlaşmanın büyük bir kısmına aykırı” dedi. Ticaret anlaşmalarının karşılıklı güvene dayandığını ve bu güvenin zedelendiğini belirtti. Yeni yaptırım seçeneklerini gündeme alabileceğini ifade eden Trump, ticaret dengesinin korunmasının öncelikli hedeflerinden biri olduğunu kaydetti.

MUSK’IN MORARMASI VE ESPRİLER

Basın toplantısında dikkat çeken bir diğer husus, Elon Musk’ın morarmış gözüydü. Musk, “5 yaşındaki oğlum X ile oynuyordum. Ona ‘yüzüme vur’ dedim” diyerek durumu esprili bir dille açıkladı. Trump da Musk’a destek vererek, “X bunu yapabilir” şeklinde şaka yaptı.

RUSYA-UKRAYNA SORUNU HAKKINDA DEĞERLENDİRME

Trump, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik son saldırılardan dolayı şaşırdığını ve endişe duyduğunu belirterek, “Çok inatçı” nitelendirmesinde bulunduğu Putin ve Zelenskiy ile barış çabalarının sürmesi gerektiğini aktardı.

Bu açıklamalar, Trump’ın dış politika ve ekonomik stratejileri hakkında önemli ipuçları veriyor ve yönettiği politikaların geleceği üzerine düşündürücü bir bakış açısı sağlıyor.