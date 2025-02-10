Trump’tan Gazze İle İlgili Sert Açıklamalar

ATEŞKES GÖRÜŞMELERİNE DÜZENLENEN ZİYARET

İsrail ve Hamas arasında 19 Ocak’tan bu yana süren ateşkes devam ediyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun sözcüsü, dün İsrailli bir heyetin Gazze’deki ateşkesle ilgili müzakereler için Katar’ın başkenti Doha’ya gittiğini açıkladı. Üç aşamadan oluşması planlanan ateşkes ve rehine takas anlaşmasının 42 günlük ilk evresinde şimdiye kadar beş tur rehine takası gerçekleştirildi. Anlaşmanın ikinci aşamasının görüşmelere bu hafta başlanması bekleniyor. Reuters’ın kaynaklarına göre, Netanyahu’nun ofisinden bir yetkili, İsrail heyetinin bu görüşmelerde “şekil verilmesi gereken daha büyük meselelerden ziyade sadece teknik konuları” inceleyeceğini belirtti.

TRUMP’IN GAZZE HAKKINDA YAPTIĞI AÇIKLAMALAR

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta Netanyahu’nun Amerika’yı ziyareti esnasında, Filistinlilerin Gazze’den sürülmesi ve bölgenin ABD’ye devredilmesi hakkında bir açıklama yapmıştı. Daha sonra Washington yönetiminden gelen açıklamalarda, Trump’ın Gazzelilerin “geçici olarak” yerinden edilmesini kastettiği ifade edilse de, Cumhuriyetçi Başkan, Gazze’ye dair yeni açıklamalarda bulundu. Trump, 9 Şubat Pazar günü ‘Super Bowl’ maçını izlemek üzere gittiği New Orleans’ta gazetecilere, Hamas’ın serbest bıraktığı üç İsrailli rehinenin durumuna değinerek, ateşkes anlaşmasına dair sabırların kalmayacağını dile getirdi. Rehineleri “Holokost’tan hayatta kalanlara” benzeten Trump, “(Rehineler) Holokost’tan hayatta kalanlar gibi görünüyorlar. Korkunç bir durumdaydılar. Bir deri bir kemik kalmışlardı…” dedi. Ayrıca, Gazze’yi inşa etmek için Orta Doğu’daki diğer zengin ülkeler aracılığıyla, “Gazze’yi satın almaya ve sahiplenmeye kararlıyım” ifadelerini kullandı.

GAZZE’YE YENİ BİR VİZYON

Trump, Gazze’nin tamamen yok olacağını yineleyerek, “Geri alınacak. Düzleştirilecek, onarılacak. Orada kimse olmayacak. Hamas olmayacak.” şeklinde konuştu. “Diğer zengin ülkeler aracılığıyla inşa edeceğiz. İnsanlar için, Filistinliler için, yaşamak için güzel yerler inşa edecekler.” ifadeleriyle Gazze’nin geleceği hakkında bir vizyon sundu. Trump, zorla yerinden edilen Filistinlilerin ABD’ye kabul edilip edilmeyeceğine dair ise “Buna bakmam lazım, belki bireysel vakalara bakarım.” açıklamasında bulundu.

HAMAS’TAN NETANYAHU’YA TEPKİ

İsrail Başbakanı Netanyahu, 7 Şubat’ta verdiği röportajda Suudi Arabistan’ın, Filistin devleti için şart koştuğu normalleşme talebine karşılık, “Eğer Filistin devleti istiyorlarsa Suudi Arabistan’da kurabilir.” şeklinde bir açıklama yaptı. Hamas, Netanyahu’nun bu ifadesine tepki göstererek, açıklamanın, Suudi Arabistan ve Filistin halkına karşı saldırgan olduğunu belirtti. Hamas, Arap ülkelerine, İsrail’in yayılmacı tavırlarına karşı tek vücut olma çağrısında bulunarak, “Filistin halkını hedef alan saldırıları durdurmak için etkili adımlar atılmalı.” ifadesini kullandı.

NETANYAHU’NUN MISIR’A YÖNELTİLEN SUÇLAMALARI

Netanyahu, Fox News’de yaptığı açıklamada Gazze’yi “dünyanın en büyük açık hava hapishanesi” olarak tanımladı ve Mısır’ın Filistinlilerin bölgeden ayrılmalarına izin vermediğini öne sürdü. Filistinlilerin bölgeden ayrılmak istediğini, ancak geçiş kapısındaki rüşvet alma durumu sebebiyle zenginlerin çıktığını, diğerlerinin ise içeride kaldığını savundu. Ayrıca, geçici olarak Filistinlilerin bölgeden çıkarılmasını desteklediğini belirtti.

MISIR’DAN KINAMA VE REDDİYE

Mısır Dışişleri Bakanlığı, Netanyahu’nun açıklamalarını kınayarak, iddialarının tamamen asılsız olduğunu vurguladı. Kahire, Netanyahu’nun görüşlerinin, Filistinlilere yönelik ihlalleri örtbas etme amacını taşıdığını belirtti. Mısır, Filistin halkının zorla yerinden edilmesine dair herhangi bir planı kesin bir şekilde reddettiklerini ifade ederken, 1967 sınırları içinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulmasını desteklemeye devam edeceğini açıkladı.