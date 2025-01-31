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Trump’tan Göçmenler ve Öğrenciler İçin Kararname

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ABD BAŞKANI TRUMP’IN YENİ PLANLARI

Yapılan açıklamalar ve alınan kararlarla yeni bir döneme hızlı bir başlangıç yapan ABD Başkanı Donald Trump, yasadışı göçmenleri Küba’daki Guantanamo üssünde hapsetmeyi düşünüyor. Bunun yanı sıra, Filistin’e destek veren üniversite öğrencilerini ülkelerine gönderme amacı güdüyor. Trump, ülkeye kaçak giren ‘suçlu göçmenlerin’ gözetim altında tutulması için Guantanamo Körfezi’nde 30 bin kişilik bir tesisin hazırlanması talimatını verdi. Trump, “Bazıları o kadar kötü ki onları tutacak ülkelere bile güvenmiyoruz, çünkü geri gelmelerini istemiyoruz. Bu yüzden onları Guantanamo’ya göndereceğiz” diye belirtiyor.

KÜBA’DAN GELEN SERT TEPKİLER

Trump’ın kararına ilişkin ilk tepki, Küba’dan geldi. Devlet Başkanı Díaz-Canel, bu durumu ‘vahşet’ şeklinde değerlendirirken, Dışişleri Bakanı Bruno Rodríguez Parrilla, bu kararın uluslararası hukuka aykırı olduğunu ifade etti. Ayrıca, Washington’ı işgal altındaki topraklarda işkence yapmakla suçladı. Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stephane Dujarric de, Trump’ın açıklamalarına karşı duyduğu endişeyi dile getirerek onu eleştirdi.

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