Trump’tan Hamas Uyarısı Geldi

TRUMP’IN PLANINA YENİ AÇIKLAMALAR

ABD Başkanı Donald Trump, son günlerde Gazze’de yaşanan İsrail’e yönelik katliamı durduracak bir plan açıkladı. Dün yaptığı açıklamada, İsrail’in birinci çekilme hattına geri çekilmeyi kabul ettiğini duyurdu. Trump, “Eğer Hamas iktidarda kalmaya devam ederse tam bir imha gerçekleşecek. Hamas’ın bu süreçte ciddi olup olmadığını yakında anlayacağız. İsrail bombardımanı sonlandırmaya hazır” şeklinde konuştu.

SAVAŞIN SÜRDÜĞÜNÜ VURGULADI

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Gazze’deki çatışmaların henüz sona ermediğini belirtti. Trump’ın Gazze planının açıklanmasının ardından atılan adımlara rağmen savaşın devam ettiğini ifade eden Rubio, “Savaş henüz bitmedi, daha yapılacak çok iş var. Hamas ile İsrail arasındaki anlaşmaya dair görüşmeler sürüyor. Hamas’ın ciddiyetini, görüşmelerin gidişatına göre anlayacağız” dedi.

İSRAİL’DEN ATEŞKES AÇIKLAMASI

İsrail’den gelen açıklama, Gazze’de ateşkesin olmadığına dikkat çekiyor. İsrail Hükümet Sözcüsü, “İsrailli müzakereciler bu gece Mısır’a gidecek ve yarın müzakerelerin başlaması beklentisi var. Gazze’de ateşkes yok, bazı bombardımanlar geçici olarak durduruldu” ifadelerini kullandı.