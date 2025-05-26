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Trump’tan Harvard’a Sert Açıklama!

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TRUMP’IN HARVARD’A YÖNELİK SERT ELEŞTİRİLERİ

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social üzerinden yaptığı son açıklamada Harvard Üniversitesi’ne ağır sözler sarf etti. Trump, yabancı öğrenci listelerinin hala sağlanmadığını belirterek, ülkede kalmaması gereken öğrencilerin tespit edilmesinin bu yüzden uzadığını ifade etti.

HÜKÜMETİN KAZANACAĞINA İNANIYOR

Trump açıklamasında, “Harvard’dan hâlâ yabancı öğrenci listelerini bekliyoruz. Milyarlarca dolarlık saçma harcamanın ardından, ülkeye geri alınmaması gereken kaç tane radikalleşmiş çılgın ve sorun çıkarıcı olduğunu ancak bu şekilde öğrenebiliriz” dedi. Harvard Üniversitesi’nin belgeleri sunma konusunda yavaş kaldığını süzeleyen Trump, bunun “muhtemelen iyi bir nedeni” olduğunu öne sürdü.

YARGI SÜRECİNE GÖNDERMELER

Trump, Harvard’ın “en uygun hakimi” bulduğunu iddia ederek yargı sürecine de dolaylı bir göndermede bulundu. Açıklamasını, “Ama endişelenmeyin, hükümet sonunda kazanacak!” şeklinde tamamladı. Ayrıca, Trump daha önce Harvard’ın bazı federal fonlarını kesme tehdidinde bulunmuş ve üniversitenin öğrenci politikalarına yönelik eleştirilerde bulunmuştu.

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