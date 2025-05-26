Trump’tan Harvard’a Sert Eleştiriler!

TRUMP’IN HARVARD TEPKİSİ

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social üzerinden yaptığı yeni paylaşımında Harvard Üniversitesi’ne yönelik sert eleştirilerde bulundu. Trump, üniversitenin yabancı öğrenci listelerini hâlâ sunmadığını belirterek, gençlerin belirlenmesinin bu sebeple geciktiğini savundu.

RADİKALLEŞMİŞ ÖĞRENCİLERİN BELİRLENMESİ

Trump, “Harvard’dan hâlâ yabancı öğrenci listelerini bekliyoruz. Milyarlarca dolarlık saçma harcamanın ardından, ülkeye geri alınmaması gereken kaç tane radikalleşmiş çılgın ve sorun çıkarıcı olduğunu ancak bu şekilde öğrenebiliriz” diye ifade etti. Harvard’ın belgeleri sunmakta yavaş davrandığını söyleyen Trump, bu durumun “muhtemelen iyi bir nedeni” olduğu görüşünü dile getirdi. Harvard’ın kendisi için “en uygun hakimi” bulduğunu öne sürerek, yargı sürecine de dolaylı bir göndermede bulundu.

HÜKÜMETİN KAZANACAĞINI VURGULADI

Trump, paylaşımını “Ama endişelenmeyin, hükümet sonunda kazanacak!” sözleriyle tamamladı. Önceki içeriğinde ise Harvard’ın bazı federal fonlarının kesilmesi konusunda tehditler savurduğu ve üniversitenin öğrenci politikalarını sert bir dille eleştirdiği biliniyor.