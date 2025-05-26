Trump’tan Harvard Üzerine Sert Açıklama

TRUMP’IN HARVARD’A SERT ELEŞTİRİLERİ

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social üzerinden yaptığı yeni paylaşımda Harvard Üniversitesi’ne yönelik sert eleştirilerde bulundu. Trump, yabancı öğrenci listelerinin hâlâ sunulmadığını belirterek, ülkede kalmaması gereken öğrencilerin tespitinin bu nedenle geciktiğini savundu.

YABANCI ÖĞRENCİ LİSTELERİ BEKLENTİSİ

Trump, açıklamalarında, “Harvard’dan hâlâ yabancı öğrenci listelerini bekliyoruz. Milyarlarca dolarlık saçma harcamanın ardından, ülkeye geri alınmaması gereken kaç tane radikalleşmiş çılgın ve sorun çıkarıcı olduğunu ancak bu şekilde öğrenebiliriz” ifadelerini kullandı. Harvard Üniversitesi’nin belgeleri sunmakta yavaş davrandığını iddia eden Trump, bu gecikmenin “muhtemelen iyi bir nedeni” olduğunu ifade etti.

Sürece Yargı Vurgusu

Ayrıca, Trump Harvard’ın kendisi için “en uygun hakimi” bulduğunu belirterek, yargı sürecine de değinmiş oldu. Paylaşımını, “Ama endişelenmeyin, hükümet sonunda kazanacak!” sözleriyle sonlandırdı. Daha önce Trump, Harvard’ın bazı federal fonlarını kesme tehdidinde bulunmuş ve üniversitenin öğrenci politikalarını eleştirmişti.