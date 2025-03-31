Trump’tan Husilere Sert Uyarı: Sonunuz Geldi

TRUMP’IN HUSİLERLE İLGİLİ AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden Yemen’de faaliyet gösteren İran destekli Husilere dair önemli açıklamalarda bulundu. Trump, “Husiler son 2 haftadır devam eden saldırılar sonucunda yok edildi. Savaşçılarının ve liderlerinin çoğu artık bizimle değil. Onları her gün ve her gece daha da sert bir şekilde vuruyoruz” şeklinde konuştu.

HUSİLERİN SEÇİMİ VE AMACIMIZ

Trump, Husilerin deniz taşımacılığını tehdit eden kabiliyetlerini hızlı bir şekilde ortadan kaldırdıklarını vurguladı. Bu bağlamda, “Saldırılarımız, seyrüsefer özgürlüğü için bir tehdit olmaktan çıkana kadar devam edecek. Husiler için seçim açıktır: ABD gemilerine ateş etmeyi bırakın, biz de size ateş etmeyi bırakalım. Aksi takdirde daha yeni başladık. Hem Husiler hem de İran’daki sponsorları için gerçek acı henüz gelmedi” dedi.

WASHINGTON’da gerçekleşen bu gelişmeler, bölgedeki durumun ciddiyetini ortaya koyuyor. Hükümet, Husileri hedef alarak güvenliği sağlama amacını taşıyor.