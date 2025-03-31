Trump’tan Husilerle İlgili Sert Mesajlar

ABD BAŞKANI TRUMP’IN HUSİLER HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, Yemen’deki İran destekli Husilere dair sosyal medya platformunda önemli açıklamalarda bulundu. Trump, “Husiler son 2 haftadır devam eden saldırılar sonucunda yok edildi. Savaşçılarının ve liderlerinin çoğu artık bizimle değil” ifadelerini kullandı. Bu bilgiler, Husilere yönelik gerçekleştirdikleri askeri operasyonların etkisini vurguluyor.

SALDIRILARIN SEBEBİ VE SEÇİM TEKLİFİ

Başkan Trump, Husilerin deniz taşımacılığını tehdit eden yeteneklerinin hızla ortadan kaldırıldığını belirtti. “Saldırılarımız, seyrüsefer özgürlüğü için bir tehdit olmaktan çıkana kadar devam edecek. Husiler için seçim açıktır: ABD gemilerine ateş etmeyi bırakın, biz de size ateş etmeyi bırakalım. Aksi takdirde daha yeni başladık” dedi. Ayrıca, “Hem Husiler hem de İran’daki sponsorları için gerçek acı henüz gelmedi” diyerek, operasyona dair kararlılıklarını pekiştirdi.