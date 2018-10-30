Trump yine tehdit etti

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Çin ile yapılan anlaşma yapmak üzere masaya oturduğunu, anlaşma olmaması halinde ise yaptırım uygulanacağını söyledi.

ABD basınına açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile ‘muazzam bir anlaşma’ yapmayı düşündüğünü söyledi. Anlaşmanın yapılması için Çin ile masaya oturacaklarını belirten Trump, Çin’in anlaşmaya yanaşmaması halinde de ülkeye yeni yaptırımlar uygulamaya hazırlandıklarını belirtti.

Trump, “Bence Çin ile muazzam bir anlaşma yapacağız. Bu muazzam olmak zorunda çünkü ülkemizi tükettiler” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, anlaşmaya varılmaması halinde Çin’e uygulamaya hazırlandıkları yaptırımın değerini ise 267 milyar dolar olarak aktardı.

TRT