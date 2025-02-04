Trump’tan İran’a ‘Maksimum Baskı’ Adımı

TRUMP’IN İRAN’A YENİ YAPTIRIM KARARLARI

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik ‘maksimum baskı kampanyasını yeniden hayata geçirecek’ bir başkanlık kararnamesini imzaladı. Trump, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşmeye hazır olduğunu ifade etti. Trump, İran ve Birleşmiş Milletler (BM) ile ilgili birçok kararı da imzaladı. Bu kararname ile İran’ın nükleer silaha sahip olmasını önlemek ve petrol ihracatını sınırlamak adına uygulanan baskı kampanyasını yeniden başlatmayı hedefliyor. Trump, bu kararın İran’a yönelik çok sert yaptırımlar içerdiği bilgisini verdi ve İran’ı nükleer silah geliştirme faaliyetlerinden vazgeçirmeye çalışmak amacıyla Pezeşkiyan ile bir araya gelmeye istekli olduğunu belirtti. Ayrıca, İran’ın nükleer silaha yaklaşma ihtimalinin yüksek olduğunu ve ABD’nin İran petrolünün diğer ülkelere satışını engelleme hakkına sahip olduğunu açıkladı.

BM ÜZERİNE YENİ KARARNAMELER

Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yapacağı görüşmeden önce ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi’nden ayrılması ve BM Filistinli yardım kuruluşu UNRWA’ya sağlanan finansmanın durdurulmasına yönelik başkanlık kararnamelerini de imzaladı. Trump, Filistinlilerin Gazze Şeridi’ni terk etmekten başka bir seçenekleri bulunmadığını vurguladı ve komşu ülkeler Ürdün ve Mısır’dan yerlerinden edilen Filistinlileri kabul etmelerini istedi.