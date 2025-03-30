Trump’tan İran’a Nükleer Uyarı ve Tehdit

ABD BAŞKANINDAN İRAN’A YENİ TEHDİT

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a karşı sert bir uyarıda bulunarak “Nükleer geliştirme konusunda anlaşamazsak daha önce görmedikleri şekilde bombalayacağız” dedi. Trump, NBC News’e yaptığı açıklamalarda, nükleer programını “tamamen sona erdirmesini” talep ettikleri İran’ı “ek tarifeyle” tehdit etti.

NÜKLEER ANLAŞMA GÖRÜŞMELERİ

Trump, İran ile nükleer silah geliştirmeme konusunda bir anlaşmaya varılmazsa, İran’a “daha önce hiç görmedikleri şekilde bombalayacaklarını” öne sürdü ve ABD ile İranlı yetkililerin görüşmelerde bulunduğunu aktardı. Ayrıca, Fox Business Network’e 7 Mart’ta verdiği bir röportajda, İran’ın lideri Ali Hamaney’e bir mektup gönderdiğini de dile getirmişti. Trump, “Onlara, ‘Umarım müzakere edersiniz çünkü askeri olarak girmemiz gerekirse bu korkunç bir şey olacak’ diyen bir mektup yazdım.” şeklinde konuştu.

İRAN CEVAP VERİYOR

Hamaney, 8 Mart’ta yaptığı açıklamada, ABD’nin müzakere talebinin sorunları çözmek değil, kendi taleplerini dayatmak ve tahakküm kurmak amacı taşıdığını belirterek, İran’ın bunu kabul etmeyeceğini ifade etti. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da, 11 Mart’ta Trump’ın tehditlerine yanıt vererek, “Tehdit ettiğin için seninle müzakere etmeyeceğim. Ne halt etmek istersen et.” dedi.

DOLAYLI GÖRÜŞMELER DEĞERLENDİRİLİYOR

Son olarak, uluslararası basında İran’ın, Birleşik Arap Emirlikleri aracılığıyla ABD ile dolaylı görüşmeler yapma teklifini değerlendirdiği haberleri öne çıktı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, 27 Mart’ta Trump’ın, İran lideri Hamaney’e gönderdiği mektuba verilen cevabı Umman üzerinden ilettiklerini aktardı.