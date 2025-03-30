Trump’tan İran’a Nükleer Uyarısı

TRUMP’IN İRAN’A YÖNELİK TEHDİTLERİ

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik sert açıklamalarda bulundu. Trump, nükleer programını “tamamen sona erdirmesini” istedikleri İran’a “ek tarifeyle” tehditte bulundu. İran ile nükleer silah geliştirmeme konusunda anlaşmaya varılmazsa İran’ı “daha önce hiç görmedikleri şekilde bombalayacaklarını” savunan Trump, ABD’li ve İranlı yetkililerin müzakerelerde bulunduğunu dile getirdi.

MÜZAKERELER HAKKINDAKİ BELİRSİZLİK

Fox Business Network’e 7 Mart’ta verdiği röportajda Trump, İran lideri Ali Hamaney’e bir mektup gönderdiğini açıkladı. Trump, “Onlara, ‘Umarım müzakere edersiniz çünkü askeri olarak girmemiz gerekirse bu korkunç bir şey olacak’ diyen bir mektup yazdım.” ifadelerini kullandı. Hamaney ise 8 Mart’taki konuşmasında, ABD’nin müzakere talebiyle sorunları çözmek istemediğini, kendi taleplerini dayatmak amacıyla girişimde bulunduğunu belirtti ve İran’ın bu durumu kabul etmeyeceğini vurguladı.

İRAN’DAN CEVAP VE GÖRÜŞMELER

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, 11 Mart’ta Trump’ın tehditlerine yönelik “Tehdit ettiğin için seninle müzakere etmeyeceğim. Ne halt etmek istersen et.” açıklamasında bulundu. Son olarak, uluslararası basında İran’ın, Birleşik Arap Emirlikleri aracılığıyla ABD ile dolaylı görüşmeler yapma teklifini değerlendirildiği belirtildi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, 27 Mart’ta Trump’ın Hamaney’e gönderdiği mektuba cevabı Umman üzerinden ilettiklerini açıkladı.