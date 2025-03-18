Trump’tan İran’a Tehditler ve Askeri Harekât

YENİ SAVAŞIN ÇANLARI ÇALIYOR

ABD Başkanı Donald Trump, orduya Yemen’deki Husilere karşı askeri harekat emri vermesiyle birlikte Orta Doğu’da yeni bir savaş olasılığı belirmeye başladı. Washington, İran’ı Husilere destek vermekle suçlarken, Trump, Tahran’ı açık bir biçimde tehdit ediyor. ABD’den gelen son bilgiler ise endişe verici boyutlara ulaşmış durumda. Bir ABD yetkilisi, “Yemen’i ölümcül şekilde vuracağız. İran’a olası bir harekat da masada.” açıklaması yaptı. Tahran’ın bu duruma nasıl karşılık vereceği ise merakla bekleniyor. İran Hava Kuvvetleri, ABD’nin hava sahalarına giren casus uçaklarını püskürttüğünü bildirdi.

TRUMP’IN HUSİLER ÜZERİNDEN İRAN’A YÖNELİK AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, Yemen’deki Husilerin İran ile ilişkisini hedef alarak, Yemen halkının Husilere karşı duyduğu nefretin altını çizdi. Trump, “Yemen’de üslenmiş uğursuz gangsterler ve haydutlar olan Husiler tarafından gerçekleştirilen yüzlerce saldırının tamamı İran’dan kaynaklanmakta.” diye belirtti. Husiler tarafından gerçekleştirilecek herhangi bir saldırıya büyük bir güçle cevap verileceğini vurgulayan Trump, İran’ın hala Husileri kontrol ettiğini ifade etti. İran’ın Husilere sağladığı silah, para ve istihbarat desteğine dikkat çeken Trump, “Husiler tarafından atılan her kurşun İran tarafından atılmış olarak görülecek ve İran sorumlu tutulacak, sonuçlarına katlanacak ve bu sonuçlar korkunç olacak.” dedi.

HUSİLERDEN ABD’YE UYARI

Husiler, 7 Mart’ta yaptıkları açıklamada, İsrail’e Gazze’ye yardımların girmesine izin verilmesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi halde İsrail’e karşı deniz operasyonlarına yeniden başlayacaklarını duyurdu. Trump, Truth Social platformu üzerinden 15 Mart’ta orduya Yemen’deki Husilere karşı “büyük bir saldırı” başlatma emri verdiğini açıkladı. Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, ABD’ye ait uçak ve savaş gemilerinin hedef olacağını bildirdi ve saldırıların süreceği sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington’ı da kapsayacağını belirtti. İran destekli Husilerin, ABD ile İngiltere’nin başkent Sana’nın da dahil olduğu bazı kentlere düzenlediği hava saldırıları sonucu en az 53 kişi yaşamını yitirdi, 98 kişi de yaralandı.