Trump’tan İran’a Uyarı Geldi!

İRAN VE ABD ARASINDA NÜKLEER GERİLİM ARTILIYOR

İran ve ABD arasındaki nükleer gerilim iyice yükseliyor. İran Savunma Bakanı Aziz Nasirzadeh, yaptığı açıklamada, eğer nükleer müzakereler başarısız olursa veya Washington ile çatışma yaşanırsa, Tahran’ın bölgedeki ABD üslerine saldıracağını ifade etti. Bu beyanat sonrası, ABD’nin Bağdat Büyükelçiliğini tahliye etme hazırlıkları yaptığı bildirildi. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in, Ortadoğu’daki askerlerin ailelerinin tahliyesine onay verdiği de doğrulandı. Hegseth, “Ortadoğu’daki gelişmekte olan gerginliği izliyoruz” şeklinde bir açıklamada bulundu.

TÜM İMAGINIZIN İRAN’A SEYAHAT ETMEMESİ

Associated Press’a göre, ABD, Bahreyn ve Kuveyt’teki zaruri olmayan diplomatik personel ve ailelerinin tahliyesi için hazırlık yapıyor. Ayrıca, Bağdat’taki ABD Büyükelçiliği, Amerikan vatandaşlarına Irak’a seyahat etmemeleri yönünde tavsiyelerde bulundu.

İRANLI KAYNAKLARDAN GÜVENLİK DEĞERLENDİRMESİ

Reuters’ın bildirdiğine göre, Iraklı kaynaklar, tahliyeyi gerektirecek bir güvenlik durumu tespit etmediklerini belirtti. Irak askeri sözcüsü, “İstihbarat ve saha raporları, diplomatik misyonların çalışmalarını etkileyecek gerçek tehditlere işaret etmiyor” şeklinde bir açıklama yaptı. Ayrıca, ABD’nin Bahreyn Büyükelçiliği’nden gelen bilgilere göre personel ve operasyonlar normal işleyişte devam ediyor.

İSRAİL’İN ASKERİ SALDIRI İHTİMALİ

Reuters’a konuşan üst düzey bir İranlı yetkili, bölgedeki tansiyonu tırmandırmanın, İran’ın ABD ile gerçekleştireceği nükleer görüşmeleri etkilemeyi amaçladığını belirtti. Yetkili, İran’a olası bir İsrail saldırısına karşı dost bir ülkenin uyarıda bulunduğuna dikkat çekerek, “İran, yükselen bölgesel tansiyona rağmen uranyum zenginleştirme hakkından vazgeçmeyecek” dedi. Ayrıca, Amerikan NBC News’te yer alan bilgilere göre, İsrail’in ABD desteği olmaksızın İran’a askeri müdahale yapmayı düşündüğü açıklandı.

İRAN’DAN CEVAP GECİKMEDİ

İran Devrim Muhafızları Komutanlığı, “Tahran’ın, İsrail’e geçmişteki saldırılardan daha güçlü ve yıkıcı bir şekilde karşılık vereceğini” duyurdu.

TRUMP’IN BEYANLARI

ABD Başkanı Donald Trump, “İsrail’in İran’a saldırması yakın görünmüyor ama ihtimali yüksek” diye belirtti. İran ile bir çatışmadan kaçınmak istediğini ifade eden Trump, “İran ile anlaşmak istiyorum. Onlarla anlaşmaya oldukça yakınız” dedi. Trump, Ortadoğu’daki ABD askerlerinin ülkelerinden ayrılmasını, “bölgenin tehlikeli bir yer haline gelebileceği” gerekçesiyle değerlendirdi.

NÜKLEER SİLAHA KARŞI KATILIM

Trump, İran’ın nükleer programıyla ilgili tutumunu yineleyerek, “Asla nükleer silaha sahip olamazlar. Buna izin vermeyeceğiz” dedi. Ayrıca, ABD ordusunun gelecekte başarılar elde edeceğini ve “Amerikayı dünyanın öbür ucuna kadar savunacaksınız” mesajını verdi.

İRAN’DAN PEZEŞKİYAN İLE GÜÇLÜ MESAJ

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, IRNA’ya verdiği demeçte, ABD ile müzakere sürecinin devam ettiğini belirtip, “Biz zorbalığa boyun eğmeyeceğiz” ifadelerini kullandı. Pezeşkiyan, “Araştırmalarımızın sıfıra indirilmesini ve onların onayını beklemeyi asla kabul etmeyeceğiz” şeklinde konuştu.

NÜKLEER MÜZAKERELERDE GERİLİM

İran ile ABD arasındaki nükleer müzakere süreci devam ederken, Trump, müzakerelerin olumsuz sonuçlanması halinde İran’ı “daha önce görülmemiş şekilde bombalayacakları” tehdidinde bulunmuştu. İran Savunma Bakanı Aziz Nasirzadeh, bu duruma karşılık vererek, “Müzakerelerin başarılı olmasını umuyorum ancak başarısız olursa ve çatışma dayatılırsa karşı tarafın kayıpları kesinlikle bizimkinden fazla olacaktır” dedi.