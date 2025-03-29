Trump’tan İran’a Uyarı Mesajı

ABD BAŞKANINDAN İRAN İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

ABD Başkanı Donald Trump, hukuk danışmanı Alina Habba’nın New Jersey Başsavcısı olarak atanmasıyla ilgili Beyaz Saray’da gerçekleştirilen yemin töreninde gazetecilerin sorularını yanıtladı. İran’ın nükleer programı hakkında bir soru üzerine Trump, “Onlara yakın zamanda bir mektup gönderdim ve ‘Bir şekilde karar vermek zorunda kalacaksınız veya konuşacağız ya da İran’ın başına çok kötü şeyler gelecek’ dedim. Ve bunun olmasını istemiyorum” dedi. Trump, konunun güçlü veya zayıf olmakla bir ilgisi olmadığını vurguladı ve “En büyük tercihim İran ile bir çözüme varmamız ancak bir çözüme varamazsak İran’ın başına kötü şeyler gelecek” diye ekledi.

İRAN’DAN GELEN CEVAPLAR

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Trump’ın İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’e gönderdiği mektuba cevaplarının Umman üzerinden iletildiğini duyurdu. Erakçi, ABD ile askeri tehdit ve baskı altında doğrudan müzakerelere girmeyeceklerini ama daha önce gerçekleştirilen dolaylı görüşmelerin devam edebileceğini belirtti.

TRUMP’IN TEHDİTLERİ

Trump, 7 Mart tarihinde Fox Business Network’e verdiği röportajda Hamaney’e bir mektup gönderdiğini açıklayarak, “Onlara, ‘Umarım müzakere edersiniz çünkü askeri olarak girmemiz gerekirse bu korkunç bir şey olacak’ diyen bir mektup yazdım” diye konuştu. Hamaney, 8 Mart’ta yaptığı açıklamada ABD’nin müzakere talebinin sorunları çözmek için değil, kendi taleplerini dayatmak amacıyla yapıldığını belirtti ve İran’ın bunu kabul etmeyeceğini ifade etti. Ayrıca, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, 11 Mart’ta Trump’ın tehditlerine dair, “Tehdit ettiğin için seninle müzakere etmeyeceğim. Ne halt etmek istersen et” şeklinde bir yanıt verdi.

DOLAYLI GÖRÜŞMELER

Son olarak, uluslararası basında yer alan haberlere göre, İran’ın Birleşik Arap Emirlikleri aracılığıyla ABD ile dolaylı görüşmeler yapma teklifini değerlendirdiği bildirildi. İki ülke daha önce de Umman üzerinden çeşitli düzeylerde dolaylı görüşmeler gerçekleştiriyordu.