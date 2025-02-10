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Trump’tan Kamusal Harcamalara Yeni Tasarruf Hamlesi

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TRUMP’IN İSRAFIN ÖNLENMESİNE YÖNELİK ADIMI

ABD Başkanı Donald Trump, üretim maliyeti 2 sentten fazla olan bozuk paraların basımını ‘israf’ olarak tanımlayarak ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’e yeni ‘peni’ üretimini durdurma talimatı verdi. 20 Ocak tarihinde göreve resmen başlamasından bu yana, Trump kamu harcamalarını azaltma konusunda yeni bir adım atmış oldu.

BOZUK PARA ÜRETİM MALİYETİNE ELEŞTİRİ

Trump, Truth sosyal medya platformu üzerinden gerçekleştirdiği açıklamalarda, ülkede kullanılan bazı bozuk paraların aşırı maliyetlerini eleştirdi. “Amerika Birleşik Devletleri çok uzun zamandır bize 2 sentten daha pahalıya mal olan bozuk paralar basıyor” şeklinde konuşan Trump, bu durumun “çok büyük bir israf” olduğunu dile getirdi.

BÜTÇE İSRAFININ ORTADAN KALDIRILMASI

Yeni ‘peni’ üretiminin durdurulmasına yönelik talimatını da veren Trump, “Her seferinde bir ‘peni’ bile olsa, yüce ulusumuzun bütçesindeki israfı ortadan kaldıralım” diyerek bu konudaki kararlılığını vurguladı.

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