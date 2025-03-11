Trump’tan Kanada’ya 51. Eyalet Olun Çağrısı

TİCARET VERGİLERİ TARTIŞMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kanada ile ABD arasındaki ticaret vergisi sorunlarını köklü bir biçimde çözmeyi amaçlayan bir öneri sundu. Trump, Kanada’nın ABD’nin 51. eyaleti olması gerektiğini savunarak, bu adımın tüm gümrük vergilerini ortadan kaldıracağını ve ekonomik ilişkileri güçlendireceğini belirtiyor. Kanada’dan ithal edilen çelik ve alüminyum üzerindeki vergileri artırma talimatı verdiğini de vurgulayan Trump, Kanada’yı ekonomik yaptırımlarla tehdit etti.

TİCARET DENGESİZLİĞİNE DİKKAT

Trump, Kanada ile ABD arasındaki ticaret dengesizliğine dikkat çekerek, “Kanada’yı yılda 200 milyar dolardan fazla sübvanse ediyoruz. Neden? Bu böyle devam edemez. Mantıklı olan tek şey, Kanada’nın 51. eyaletimiz olmasıdır” şeklinde açıklama yaptı. Bu birleşimin, Kanada için büyük faydalar sağlayacağına inandığını belirten Trump, “Tüm vergiler ve diğer engeller ortadan kalkacak. Kanadalıların vergileri azalacak, askeri ve diğer açılardan daha güvende olacaklar” ifadelerini kullandı. Öte yandan, yıllardır var olan “yapay ayrım çizgisinin” kaldırılmasıyla daha güvenli bir ülke hedeflemesi olduğunu da ekledi.

Trump, Kanada’ya yönelik ekonomik baskıyı artırmak için yeni bir karar daha aldığını açıkladı. Ticaret Bakanı’na, Kanada’dan ithal edilen çelik ve alüminyum üzerindeki gümrük vergilerini yüzde 25’ten yüzde 50’ye çıkarma talimatı verdi ve bu kararın 12 Mart 2025’te yürürlüğe gireceğini duyurdu. Bunun gerekçesi olarak Ontario bölgesinden ABD’ye gelen elektriğe uygulanan yüzde 25’lik vergiyi gösteren Trump, “Kanada, dünyanın en yüksek gümrük vergisi uygulayan ülkelerinden biri. Bu adaletsizliği düzeltmek için vergileri artırıyorum” dedi.

Trump, Kanada’nın mevcut “korkunç” vergileri kaldırmaması durumunda daha sert yaptırımların geleceğini belirtirken, 2 Nisan 2025’te Kanada’dan ithal edilen otomobillere uygulanacak vergilerin artırılacağı uyarısında bulundu. Bu durum, Kanada otomobil endüstrisinin “kalıcı olarak kapanmasına” yol açabilecek bir tehdit oluşturuyor ve otomotiv sektörü üzerinde potansiyel yıkıcı etkileri ile dikkat çekiyor.

KANADA’NIN CEVABI MERAKLA BEKLENİYOR

Trump’ın “51. eyalet” önerisi ve gümrük vergilerindeki artış, Kanada’da ne tür yankılar bulacağı henüz kesinlik kazanmamış durumda. Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun daha önce “ABD’nin 51. eyaleti olmayacağız” şeklindeki açıklamaları, bu öneriye karşı sert bir duruş sergileyebileceğine işaret ediyor. Ancak ABD’nin ekonomik yaptırımları, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da gerginleşmesine sebep olabiliyor. Kanada’nın çelik, alüminyum ve otomotiv sektörleri, bu yeni vergilerden doğrudan etkilenme riski taşıyor.

POLİTİK GÜNDEMİ ŞEKİLLENDİRECEK DURUMLAR

Trump’ın önerisi ve vergi artışları, hem ekonomik hem de siyasi olarak geniş bir tartışma ortamını beraberinde getirecek gibi duruyor. Kanada’nın ABD’ye olan ticaret bağımlılığı ve bu yaptırımların Kuzey Amerika ekonomisine etkileri, önümüzdeki günlerde uzmanlar tarafından detaylı bir biçimde incelenecek. Bunun yanı sıra, Trump’ın “Kanada milli marşınızın çalınmaya devam edeceği en güvenli ülke olacak” şeklindeki ifadeleri, önerisinin ciddiyeti üzerine çeşitli soru işaretlerini gündeme getiriyor.