Trump’tan Küresel Gümrük Vergisi Açıklaması

GÜMRÜK VERGİLERİNDE YENİ DÖNEM

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlenen bir etkinlikte küresel karşılıklı gümrük vergilerini duyurdu. Trump, bu açıklamayı “ekonomik bağımsızlık ilanı” olarak tanımladı ve kapsamlı misilleme gümrük vergileri getirdi. “ABD’nin altın çağı geliyor” diyen Trump, çoğu ülkeye uygulanacak yeni oranları gösteren bir panoyu kaldırarak, Çin’e yüzde 34, Avrupa Birliği’ne yüzde 20, Japonya’ya yüzde 24, Hindistan’a yüzde 26 ve İngiltere’ye yüzde 10 oranında gümrük vergisi uygulanacağını belirtti. Ayrıca, yurt dışında üretilen otomobillere de yüzde 25 vergi getirileceği bilgisini verdi.

YABANCI ÜLKELERE MESAJ

Trump, “ABD artık tek taraflı ekonomik teslimiyet politikasına devam edemez. Kendi halkımıza bakmak zorundayız” ifadelerini kullanarak, “Yakında bu vergilerden muafiyet istemek için arayacak olan tüm yabancı cumhurbaşkanlarına, başbakanlara, krallara, kraliçelere, büyükelçilere ve diğer herkese diyorum ki, kendi vergilerinizi sonlandırın, bariyerlerinizi kaldırın, para birimlerinizi manipüle etmeyin” şeklinde konuştu. Bu hamle, dış ticaret açığının rekor kırması sonrası geldi.

DÖVİZ AÇIĞI REKORUNDA ARTIBAŞLANGICI

ABD Ticaret Bakanlığı’nın 3 Mart’ta açıkladığı verilere göre, ülkenin dış ticaret açığı ocakta aylık bazda yüzde 34, yıllık bazda ise yüzde 96,5 artış gösterdi. Ocaktaki dış ticaret açığı, 131,4 milyar dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. ABD’nin en büyük ticaret ortaklarından biri olan Çin’e verilen mal ticareti açığı ocak ayında 29,7 milyar dolar olurken, Avrupa Birliği’ne (AB) 25,5 milyar dolar, Meksika’ya 15,5 milyar dolar ve Kanada’ya 11,3 milyar dolar mal ticareti açığı verildi.

TİCARET PARTNERLERİNE GÖRE DAĞILIM

ABD’nin açık verdiği diğer ticaret partnerleri ise şu şekildedir: Hollanda 4,3 milyar dolar, Orta Amerika ülkeleri 4,3 milyar dolar, Belçika 6 milyon dolar ve Brezilya 600 milyon dolardır.