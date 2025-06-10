Trump’tan LA’daki Protestoculara Tehdit: Vururuz

TRUMP’IN PROTESTOLAR ÜZERİNE YAPTIĞI PAYLAŞIM

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social sosyal medya platformunda Los Angeles’taki protestolar hakkında bir paylaşımda bulundu. Protestocuları “isyan edenler” olarak tanımlayan Trump, Ulusal Muhafız görevlilerine tükürmeyi düşünen protestocuların bulunduğunu iddia etti. “Tükürürlerse vururuz. Size daha önce hiç olmadıkları kadar sert vurulacaklarına söz veriyorum. Böyle bir saygısızlığa tahammül edilmeyecektir” diyerek durumun ciddiyetine vurgu yaptı. Trump, Ulusal Muhafız birliklerine yönelik yapılacak her türlü saldırının kabul edilemeyeceğini belirtti ve “Bu, ABD Başkanı’nın Los Angeles’ta devam eden Gavin Newscum’dan ilham alan felaket niteliğindeki isyanlarla ilgili bir açıklamasıdır” ifadesini kullandı. Ayrıca, California’nın Demokrat Valisi Newsom’un soyadını “scum” (pislik) olarak yazması dikkat çekti.

LOS ANGELES’TA ICE KARŞITI PROTESTOLARIN SÜRDÜĞÜ DURUM

Los Angeles’ta, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla yapılan gösteriler devam ediyor. Trump yönetiminden gelen sert açıklamalarla birlikte ICE karşıtı protestolar sırasında pek çok gösterici gözaltına alınmış ve güvenlik güçleriyle protestocular arasında zaman zaman çatışmalar yaşanmıştı. ABD Başkanı Trump, Los Angeles’taki durumu kontrol altına almak için Ulusal Muhafızları görevlendirdiğini duyurdu ve bölgedeki olaylardan ötürü Demokrat yöneticilerini suçladı.