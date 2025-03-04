Trump’tan Meksika, Kanada ve Çin’e Ek Vergi

ABD GÜMRÜK VERGİLERİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika ve Kanada ürünlerine uygulanacak % 25’lik gümrük vergisini yürürlüğe sokarken, Washington Çin ürünlerine de vergiyi iki katına çıkararak % 20’ye yükseltti. ABD’nin 2,2 trilyon dolarlık karşılıklı ticaretini ciddi şekilde etkileyebilecek olan bu yeni vergiler, Trump’ın her üç ülkenin de ABD’ye ölümcül uyuşturucu madde fentanil ve uyuşturucu üretiminde kullanılan kimyasalların girişine yönelik yeterli adımları atmadıklarını açıklamasından birkaç saat sonra devreye girdi.

KANADA VE MEKSİKA’DAN KARŞI ÖNLEMLER

Son 30 yıldır ABD ile neredeyse gümrüksüz ticaret yapan Kanada ve Meksika, hemen karşı tedbirler açıkladı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, 30 milyar dolarlık ABD ürünlerine anında % 25 vergi konulacağını belirtirken, ABD’nin vergilerinin hala devam etmesi durumunda 125 milyar dolarlık ticarete de vergi getireceğini vurguladı. Trudeau, daha önce ABD’de üretilen bira, şarap, viski, ev eşyaları ve Florida’da üretilen meyve sularının hedef alınacağını ifade etmişti. Meksika Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum’ın başkent Mexico City’de gerçekleştireceği basın toplantısıyla vereceği karşılığı açıklaması bekleniyor.

ÇİN’İN CEVABI VE ETKİLERİ

Trump’ın 4 Şubat’ta % 10 artırdığı Çin mallarına gümrük vergisine getirilen ek % 10’luk artış, Pekin’i ABD’deki Fentanil krizi nedeniyle cezalandırmayı amaçlıyor. Toplam % 20’lik artış, Trump’ın ilk döneminde uyguladığı % 25’lik artışın üzerine geldi. Bu ürünlerin bazılarına eklenen gümrük vergisi, geçen yıl eski Başkan Joe Biden döneminde de artırılmıştı. Yeni % 20’lik artış, daha önceki gümrük vergilerinden etkilenmeyen akıllı telefonlar, dizüstü bilgisayarlar, oyun konsolları, akıllı saatler ve Bluetooth özellikli cihazlara uygulanacak. Çin ise karşı olarak Amerikan tarım ürünlerine % 10 ile 15 arasındaki gümrük vergisi artışını ilan etti. Uzmanlar, bu karşılıklı vergilerin ABD’li tüketicilerin belirli ürünleri daha pahalı almak zorunda kalabileceğine dair uyarılar yapıyor.