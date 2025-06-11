Trump’tan Musk’a Onay Geldi!

SON DÖNEMDE YAŞANAN GERİLİM

ABD Başkanı Donald Trump ile ünlü iş insanı Elon Musk arasındaki ilişkilerde son zamanlarda dikkat çeken bir gerilim yaşanıyor. Beyaz Saray’daki görev süresinin sona ermesine yaklaşırken, Musk’ın Kongre’deki vergi kesintisi tasarısını sert bir şekilde eleştirmesi, Trump’ı oldukça öfkelendirdi.

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI

Trump, Musk’ın açıklamaları üzerine, “Elon ile ilişkimiz çok iyiydi, ama artık bu ilişkinin nereye gittiğini bilmiyorum. Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum. Ona çok yardım ettim, sonuçta 40 milyar dolarlık devlet desteği aldı” ifadelerini kullandı. Bu durum, Trump’ın Musk’a karşı duyduğu hayal kırıklığını ortaya koyuyor.

MUSK’TAN CEVAP

Musk, Trump’ın sözlerine doğrudan sosyal medya platformu X üzerinden cevap vererek, “Ben olmasaydım, Trump seçimi kaybederdi. Demokratlar Temsilciler Meclisi’ni alır, Cumhuriyetçiler Senato’da sadece 51-49 üstünlük sağlardı” dedi. Ayrıca, Trump’ın geçmiş bütçe eleştirilerine referans yaparak, “Bu adam bugün nerede?” ve “Büyük Çirkin Yasa, bütçe açığını 2,5 trilyon dolar daha artıracak!” gibi eleştirilerde bulundu.

PIŞMANLIK DUYGUSU

Bu gerilimden sonra Musk’tan sürpriz bir gelişme yaşandı. X platformu üzerinden yaptığı bir başka paylaşımında, zaman zaman Trump hakkında fazla ileri gittiğini kabul eden Musk, “Bazı paylaşımlarımdan gerçekten pişmanlık duyuyorum” diye belirtti.

TRUMP’IN YANITI

Musk’ın bu açıklamaları sonrası gözler Trump’a çevrildi. Kendisine, “Elon Musk ile barışır mısınız?” şeklindeki bir soru sorulduğunda, Trump “Hiçbir kırgınlığım yok. Olanlara şaşırdım. Söylediklerinden dolayı kendini kötü hissediyor. Ülkeyi düzeltmemiz gerekiyor, bu yüzden onunla barışabilirim” yanıtını verdi.