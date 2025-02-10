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Trump’tan Musk’a Usulsüzlük İnceleme Talimatı

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TRUMP’IN SÜPER BOWL AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, Super Bowl spor etkinliği öncesinde bir ABD televizyonuna açıklamalarda bulundu. Görevdeki ilk ABD başkanı olarak etkinliğe katılan Trump, bunun ülke için iyi bir şey olacağını düşünüyor ve “Bu simgesel bir gün” diyor.

TASARRUF TEDBİRLERİNE VURGU

Göreve geldiği günden bu yana aldığı tasarruf tedbirlerine dikkat çeken Trump, “Verimlilik sorununu çözmeliyiz” ifadesini kullanıyor. “Dolandırıcılığı, israfı, suistimali önlemeliyiz” diyen Trump, USAID’ye ilişkin de açıklamalar yapıyor. “Orada ne tür bir usulsüzlük var? Gitmemesi gereken yerlere giden yüz milyonlarca dolar paradan bahsediyoruz” sözleri dikkat çekiyor.

USULSÜZLÜKLERİN TAKİBİ

USAID ile ilgili usulsüzlüklerin takibinin ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio tarafından yapıldığını belirten Trump, “Rüşvet mi ya da başka neler dönüyor bilmiyorum ama insanlar bunu bulmamı istiyor” diyerek konunun ciddiyetine dikkat çekiyor.

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