Trump’tan Netanyahu’ya: Saldırıları Durdur

İSRAİL’İN SALDIRILARINDA KAYBA ULAŞILDI

İsrail’in Gazze Şeridi’ne 7 Ekim 2023’ten bu yana havadan, karadan ve denizden gerçekleştirdiği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 55 bine ulaştı. Enkazların altında hâlâ binlerce kişinin gömülü olduğu belirtiliyor. İsrail ordusu ise işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı.

TRUMP’TAN NETANYAHU’YA TALEP

İsrail’in Kanal 12 televizyonunun haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde Gazze’ye yönelik saldırıların durdurulmasını istedi. Trump, “Bunu bitir” diye belirttiği talebinde, savaşın sona ermesinin İran ve Suudi Arabistan ile müzakerelerde yardımcı olacağına dikkat çekti. Ayrıca Trump, Netanyahu’ya İran’a saldırı konusunda da uyarılarda bulunarak, saldırı seçeneğini gündeminden çıkarması gerektiğini ifade etti. Müzakerelerin başarısız olması durumunda askeri saldırı seçeneğine de yeşil ışık yakmadığını vurguladı.

NETANYAHU İLERLEME KAYDEDİLDİĞİNİ AÇIKLADI

İsrail Başbakanı Netanyahu, yayımladığı video mesajında Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşması müzakerelerinde ilerleme kaydedildiğini duyurdu. Netanyahu’nun konuya ilişkin Savunma Bakanı Yisrael Katz, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve müzakere heyetinden bazı yetkililerin katıldığı bir toplantı gerçekleştirdiği bildirildi.