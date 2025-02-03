Trump’tan Panama Kanalı İçin Sert Açıklama

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, Andrews Ortak Üssü’nde gazetecilere yaptığı açıklamalarda gündeme dair önemli konulara değindi. Trump, şu an itibarıyla ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun Panama’da bulunduğunu belirtti. Ayrıca, Panama Kanalı’nın durumu hakkında dikkat çekici ifadeler kullandı.

ÇİN KONTROLÜ VE PANAMA KANALI

Trump, Panama Kanalı’nın Çin’e verilmediğini ancak bu bölgenin Çin tarafından kontrol edildiğini savundu. “Anlaşmayı ihlal ettiler. Panama Kanalı’nı ya geri alacağız ya da çok güçlü bir şey olacak.” şeklindeki sözleri ile durumu daha da netleştirdi. Bu açıklamalar, Panama Kanalı üzerindeki gelişmelerin ve uluslararası ilişkilerin önemini vurguluyor.