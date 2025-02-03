More
Gündem

Trump’tan Panama Kanalı İçin Sert Açıklama

trump-tan-panama-kanali-icin-sert-aciklama

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, Andrews Ortak Üssü’nde gazetecilere yaptığı açıklamalarda gündeme dair önemli konulara değindi. Trump, şu an itibarıyla ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun Panama’da bulunduğunu belirtti. Ayrıca, Panama Kanalı’nın durumu hakkında dikkat çekici ifadeler kullandı.

ÇİN KONTROLÜ VE PANAMA KANALI

Trump, Panama Kanalı’nın Çin’e verilmediğini ancak bu bölgenin Çin tarafından kontrol edildiğini savundu. “Anlaşmayı ihlal ettiler. Panama Kanalı’nı ya geri alacağız ya da çok güçlü bir şey olacak.” şeklindeki sözleri ile durumu daha da netleştirdi. Bu açıklamalar, Panama Kanalı üzerindeki gelişmelerin ve uluslararası ilişkilerin önemini vurguluyor.

ÖNEMLİ

Flaş

En İyi Deneyim İçin Olmazsa Olmaz Araçlar

Oyun endüstrisi sürekli evrim geçirirken, oyuncuların en iyi deneyimi alabilmesi için gerekli araçlar ve teknolojiler üzerinde duruluyor. Kusursuz oyun deneyimi için doğru ekipman şart.
Gündem

Aynı Saldırıda Üç Son Kuşak Kaybı

Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki işgali üç yıla girerken, yüz binlerce asker hayatını kaybetti. Yuliia Tarasevych, savaşın acılarını aile kaybıyla derinden yaşıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.