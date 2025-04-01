Trump’tan Putin’e Yeni Gümrük Tehdidi

SAVAŞI BİTİRME İDDİASI

Seçim kampanyasında “Savaşı 24 saatte bitiririm” diyen ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ve Rusya ile herhangi bir uzlaşma elde edemedi.

PUTİN’E TEHDİT

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i ateşkese ikna edemeyen Trump, ek gümrük vergileri ile onu tehdit etti. Trump, Ukrayna’da ateşkes sağlanmadığı takdirde Rus petrolüne dolaylı yoldan ikinci kez gümrük vergisi getireceğini açıkladı.

GÖREVİNİ YERİNE GETİRMEZSE YAPARIM

Trump konuyla ilgili olarak, “Onu bir anlaşma yaparken görmek istiyorum. Her hafta 2 bin 500 kişi hayatını kaybediyor. Ateşkesi kabul edeceğinden emin olmak istiyorum ve edeceğine inanıyorum. Rus petrolüne ikinci kez gümrük vergisi koymak istemiyorum ama eğer görevini yerine getirmediğini düşünürsem bunu yaparım.” ifadesini kullandı.

NADİR ELEMENTLER ANLAŞMASI GÖZDEN GEÇİRİLİYOR

Putin ile uzlaşma sağlayamayan Trump, Ukrayna ile nadir elementler anlaşmasının hâlâ tamamlanmadığını da hatırlattı. Ukrayna’nın bu anlaşmayı yeniden müzakere etmek istediğini belirten Trump, Ukrayna’nın NATO’ya katılım arzusunun savaşın temel nedenlerinden biri olduğunu vurguladı.