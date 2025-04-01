trump-tan-putin-e-yeni-vergi-tehdidi

SAVAŞI BİTİRME İDDİASI

Seçim kampanyası sırasında “Savaşı 24 saatte bitiririm” iddiasında bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ile Rusya arasında hala bir uzlaşma sağlayamadı.

PUTİN’E TEHDİT

Ateşkesi elde edemeyen Trump, Rus lideri ek gümrük vergileriyle tehdit etti. Ukrayna’da ateşkes sağlanmaması durumunda Rus petrolüne dolaylı olarak ikinci kez gümrük vergisi getireceğini duyurdu.

GÖREVİ YERİNE GETİRMEZSE UYGULAYACAK

Trump, bu konudaki düşüncelerini “Onu bir anlaşma yaparken görmek istiyorum. Her hafta 2 bin 500 kişi hayatını kaybediyor. Ateşkesi kabul edeceğinden emin olmak istiyorum ve edeceğine inanıyorum. Rus petrolüne ikinci kez gümrük vergisi koymak istemiyorum ama eğer görevini yerine getirmediğini düşünürsem bunu yaparım” sözleriyle açıkladı.

NADİR ELEMENTLER ANLAŞMASI GÜNDEMİNDE

Putin ile uzlaşma sağlayamayan Trump, Ukrayna ile nadir elementler anlaşmasının da henüz tamamlanmadığını hatırlattı. Kiev yönetiminin anlaşmayı yeniden müzakere etme talebinde bulunduğunu belirten Trump, Ukrayna’nın bu anlaşmayı NATO’ya giriş bileti olarak gördüğünü ve NATO’ya katılma arzusunun savaşın temel nedenlerinden biri olduğunu vurguladı.