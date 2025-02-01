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Trump’tan Putin Yorumu: Önemli Adımlar Gelebilir

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TRUMP’IN PUTIN İLE GÖRÜŞECEĞİ AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir görüşme yapacağını duyurdu. Başkan Trump, “Konuşacağız ve bence belki de önemli bir şey yapacağız. Biz bu savaşı sona erdirmek istiyoruz. Ben başkan olsaydım bu savaş başlamayacaktı.” ifadelerini kullandı.

DOĞRUDAN İLETİŞİM HAKKINDAKİ SORULAR

Putin ile doğrudan bir iletişim kurup kurmadığına dair bir soruya yanıt veren Trump, bu konuda bir şey söylemek istemediğini belirtti. Bu durum, Trump’ın gelecekteki diplomatik adımları hakkında merak uyandırdı.

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Bakan Tunç: Vesayetçi Yargı Anlayışı Eleştirisi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yozgat'taki AK Parti İl Kongresi'nde yargıya yönelik eleştirilere yanıt vererek, vesayetçi yargı anlayışını özleyenlere göndermede bulundu.
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Bakan Tunç: Yargıya Yönelik Karalamalar Vesayetçi Anlayış

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yargıya eleştiri yapanların vesayetçi bir yargı arzuladığını ifade etti ve yargı mensuplarını hedef alanların bu anlayışın savunucusu olduğunu belirtti.

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