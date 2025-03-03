Trump’tan Ramazan Ayı Mesajı

TRUMP’IN RAMAZAN MESAJI

ABD Başkanı Donald Trump, Ramazan ayı vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Bu mesajında, “Oruç, dua ve toplumsal bir araya gelişin kutsal bir zamanı olan mübarek Ramazan ayını en içten dileklerimle selamlıyorum” dedi. Trump, Ramazan döneminin kutsallığını vurgulayıp, “Bu zaman, kutsallık ve erdem dolu bir yaşam sürmek için umut, cesaret ve ilham alma zamanıdır” ifadesini kullandı.

DİNİ ÖZGÜRLÜK VURGUSU

Milyonlarca ABD’li Müslüman için Ramazan ayının başladığını duyuran Trump, yönetiminin “ABD yaşam tarzının ayrılmaz bir parçası olan dini özgürlükleri koruma konusundaki taahhüdünü sürdüreceğini” belirtti. “Hepsinden önemlisi, barış dolu bir gelecek inşa etme ve her insanın ruhuna işlenmiş olan onuru tanıma konusundaki kararlılığımızı yineliyoruz” diyerek dini özgürlüklerin önemine dikkat çekti.

MANEVİ DERİNLİK VE İYİ DİLEKLER

Ramazan’ın manevi derinliğine değinen Trump, “Tanrı’nın sonsuz lütfu ve sevgisi üzerine neşeli bir tefekkür mevsimi için en iyi dileklerimi sunuyorum. Tanrı, bu harika mevsimde sizi ve ailelerinizi korusun” sözleriyle mesajını tamamladı. – WASHINGTON