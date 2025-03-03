Trump’tan Ramazan Ayı Mesajı

TRUMP’IN RAMAZAN MESAJI

ABD Başkanı Donald Trump, ramazan ayı ile ilgili bir açıklama yaparak “Oruç, dua ve bir araya gelişin kutsal zamanı olan mübarek ramazan ayını en içten dileklerimle tebrik ediyorum” dedi. Trump, bu özel zaman dolayısıyla sosyal medya üzerinden bir mesaj paylaştı.

DİNDEN GELEN ÖZGÜRLÜKLERE VURGU

Dini özgürlüklerin ABD yaşam tarzının ayrılmaz bir parçası olduğuna dikkat çeken Trump, “Barış dolu bir gelecek inşa etme ve her insanın ruhuna işlenmiş olan onuru koruma konusundaki kararlılığımızı vurguluyoruz” değerlendirmesini yaptı. Mesajında, ramazanın önemini ifade ederek “Oruç, dua ve bir araya gelişin kutsal zamanı olan mübarek ramazan ayını en içten dileklerimle tebrik ediyorum” sözlerini yineledi.

TANRI’DAN KORUMA DİLEĞİ

Trump, mesajını “Tanrı, bu harika günlerde sizi ve ailelerinizi korusun” dileğiyle tamamladı. Bu ifadeleriyle, ramazan ayının getirdiği ruhani atmosferi ön plana çıkararak, insanların bir araya gelmesine ve manevi değerlere vurgu yaptı.