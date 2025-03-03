Dünya

Trump’tan Ramazan Ayına Mesaj

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RAMAZAN AYI MESAJI

Müslümanlar için derin manevi anlam taşıyan Ramazan ayı, bu yıl da geldi. ABD Başkanı Donald Trump, Ramazan ayıyla ilgili yazılı bir mesaj yayımlayarak, Müslümanların bu özel günlerini kutladı.

ORUÇ VE DUA ZAMANI

Trump, açıklamasında “Oruç, dua ve bir araya gelişin kutsal zamanı olan mübarek Ramazan ayını en içten dileklerimle tebrik ediyorum.” ifadesini kullandı. Bu sözlerle, Ramazan döneminin önemine dikkat çekti.

DİNİ ÖZGÜRLÜKLERİN ÖNEMİ

Dini özgürlüklerin ABD yaşam tarzının ayrılmaz bir parçası olduğunu belirten Trump, “Barış dolu bir gelecek inşa etme ve her insanın ruhuna işlenmiş olan onuru koruma konusundaki kararlılığımızı vurguluyoruz.” değerlendirmesini yaptı. Mesajını, “Tanrı, bu harika günlerde sizi ve ailelerinizi korusun.” diyerek tamamladı.

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