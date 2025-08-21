Trump’tan Rusya’ya Saldırı Mesajı Geldi

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI

Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmaları sona erdirmek için diplomatik çabalar devam ediyor. Bu süreçte, dikkatler ABD Başkanı Donald Trump’a yöneldi. Trump, yaptığı açıklamalarla Rusya’ya yönelik “saldırı” mesajı verdi. Savaşın sona ermesi için işgalci ülkeye saldırmanın şart olduğunu belirterek, “İşgal edilen, işgal eden ülkenin topraklarına saldırmadan savaşı kazanması çok zor, hatta imkansız” ifadelerini kullandı.

UKRAYNA DEVLET BAŞKANI İLE KİŞİSEL GÖRÜŞMELER

Trump, 18 Ağustos’ta Beyaz Saray’da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupa liderleri ile bir araya geldi. Toplantıda NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz de hazır bulundu. Görüşme sonrası Trump, Avrupalı liderlerle oldukça verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini, Rusya’nın lideri Vladimir Putin ile Zelenskiy’nin buluşacağı ve kendisinin de katılacağı üçlü zirve için hazırlıklara başladığını belirtti.

PUTİN İLE GÖRÜŞME VE İLERLEMELER

Trump ve Putin, geçtiğimiz hafta Alaska’nın Anchorage kentinde 3 saat süren bir toplantı yaptı. Trump, bu toplantıda önemli ilerlemeler kaydettiklerini, ancak henüz nihai bir anlaşmaya varamadıklarını açıkladı. Bu gelişmeler, Rusya-Ukrayna savaşının seyrini değiştirecek diplomatik adımların atılabileceğine dair umutları artırıyor.